Nachruf auf Ex-Gemeindepräsident – Fritz Knecht hat Lufingen geprägt Bis 2006 amtete Fritz Knecht als Gemeindepräsident von Lufingen. An Ostern ist er im Alter von 88 Jahren verstorben. Jürg Badertscher , Kurt Renk

Fritz Knecht führte nach seinem Rücktritt als Gemeindepräsident von Lufingen die Geschäfte des Deponie-Zweckverbands weiter. Foto: Donato Caspari

An Ostern verstarb unser ehemaliger Gemeindepräsident Fritz Knecht im Alter von 88 Jahren. Fritz Knecht hat sich viele Jahre lang mit grossem Engagement und Herzblut für die Gemeinde Lufingen eingesetzt und bleibende Spuren hinterlassen.

1990 wurde er erstmals in den Gemeinderat gewählt. Er bekleidete das Amt des Finanz- und Strassenvorstands und war abgeordneter Gemeinderat für die Primarschule bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2006. 1994 wurde er als Gemeinderat wiedergewählt und stand den Ressorts Finanzen und Hochbau vor. 1998 wurde Fritz Knecht als Gemeindepräsident gewählt und behielt dieses Amt bis zu seinem Rücktritt. Er bekleidete viele Ämter, aber die Finanzen und das Schulwesen lagen ihm ganz besonders am Herzen. In seiner 16-jährigen Amtszeit konnte er dank umsichtiger Finanzpolitik den Steuerfuss von 115 auf 89 Prozent senken.

Nach seinem Rückzug aus der Gemeindepolitik führte er die Geschäfte des DEZU (Deponie-Zweckverband Zürich Unterland) weiter. Dank seines unermüdlichen Einsatzes und mit viel Geschick entwickelte sich der DEZU zu einem erfolgreichen Unternehmen. 2010 konnte Fritz Knecht mit Stolz den Zweckverband auflösen und den grossen Dank der Verbandsgemeinden des Zweckverbands entgegennehmen.

Sein Wort hatte Gewicht

Seine Verdienste sind unzählig und reichten weit über seine Amtszeit hinaus. Als langjähriges Mitglied des Gemeinderats und als Gemeindepräsident hat er stets im Sinne seiner Mitmenschen gehandelt und sich für ihre Anliegen eingesetzt. Seine Menschlichkeit und seine Offenheit werden uns in bester Erinnerung bleiben. Fritz Knecht war nicht nur ein hervorragender Gemeindepolitiker, sondern auch ein wertvoller Freund und Kollege. Sein Wort hatte Gewicht und seine Meinung wurde geschätzt.

In stiller Trauer und mit grosser Dankbarkeit nehmen wir nun Abschied von unserem geschätzten ehemaligen Gemeindepräsidenten. Wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit ihm verbringen durften, und für alles, was er für unsere Gemeinde geleistet hat. Sein Engagement und seine Integrität sind eine Inspiration, uns weiterhin für das Wohl unserer Gemeinde einzusetzen.

In dieser schweren Zeit sprechen wir seiner Familie und allen, die ihm nahestanden, unser tief empfundenes Beileid aus. Wir werden sein Wirken in Ehren halten und uns stets an seine Verdienste und seinen unermüdlichen Einsatz für die Gemeinde Lufingen in Dankbarkeit erinnern.

Gemeinderat Lufingen, Jürg Badertscher (Alt-Gemeindepräsident), Kurt Renk (Gemeindeschreiber)

