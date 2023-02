Amphibien sind früh unterwegs – Frösche wandern, und das Eigental wird für Autos gesperrt Frösche und Kröten sind seit Donnerstag unterwegs. Deshalb werden die Eigental- und die Birchwilerstrasse nachts gesperrt.

Ab Freitag, 24. Februar, ist das Eigental während voraussichtlich vier bis sechs Wochen zwischen 18 Uhr und 8 Uhr für den Verkehr gesperrt. Betroffen sind die Strassenverbindungen Oberembrach–Nürensdorf und Birchwil–Gerlisberg. Die Sperrung dient dem Schutz der Kröten und Frösche, die zum Eigentalweiher wandern, um dort zu laichen. Die Grasfrösche und Erdkröten erwachen nämlich bereits in diesen Tagen wegen der äusserst milden Temperaturen aus ihrer Winterstarre. Die ersten Tiere haben bereits in der regnerischen Nacht auf Donnerstag ihre Wanderung zu den Laichgewässern begonnen. In einem eindrücklichen Naturschauspiel werden sie in den nächsten Tagen und Wochen wieder in Scharen auf «Hochzeitsreise» gehen. Sie werden im Eigentalweiher ihre Eier ablegen und so für Nachwuchs sorgen. Danach wandern sie zurück in ihre Sommerlebensräume in den umliegenden Wiesen und Wäldern.

red

