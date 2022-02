Ohne Maske in Zürcher Restaurants – «Froh, dass der Spuk zu Ende ist» Endlich wieder ohne Zertifikat und Maske ins Restaurant: Gäste und Personal reagieren erleichtert, doch da und dort schwingt auch Skepsis mit. Martin Huber , Samuel Schalch (Fotos)

«Wie eine Befreiung»: Küchenchef Jvan Gabriel vom Zürcher Restaurant Mazi im Morgarten freut sich über das Ende der Maskenpflicht. Foto: Samuel Schalch

«Irgendwie schräg» komme ihr das Ganze vor, sagt Doris Hauser, die am Donnerstagmittag im Restaurant Mazi im Morgarten im Zürcher Kreis 4 auf ihre Mezze wartet. «Zertifikat weg, Maskenpflicht weg, und das auf einen Schlag, das kommt jetzt schon ein bisschen plötzlich», sagt die 60-jährige Nachhaltigkeitsanalystin aus Zürich. Dabei sei es paradox: Noch nie seit Beginn der Pandemie habe sie von so vielen mit Omikron infizierten Leuten im Bekanntenkreis gehört wie in den vergangenen zwei Wochen.