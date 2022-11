Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Frommer oder Frömmer? Vertracktes aus unserer Sprache In unserem heutigen Quiz können Sie Ihre sprachliche Gelenkigkeit an fünfzehn Aufgaben aus verschiedenen Gebieten ausprobieren. Viel Erfolg! Alexandra Kedves

Eine gute Sprachbeherrschung erfordert Training, Muskeln und Geschicklichkeit wie hier die Jonglage dieses Akrobaten vom Cirque du Soleil. Foto: Keystone

Fromm, frommer, am frommsten oder fromm, frömmer, am frömmsten? Oder vielleicht doch fromm, frommer, am frömmsten? Tatsächlich hält der Duden bei diesem Wort sämtliche der hier angegebenen Optionen für möglich. Beim Verb «Rad fahren» hingegen zeigt sich das Nachschlagewerk nicht so flexibel: Die Zusammenschreibung und dementsprechende Kleinschreibung («radfahren») – wie die korrekte Rechtschreibung bis zur Rechtschreibreform 1996 ging – ist nicht mehr zulässig. Nur im Kontext von «der Rad fahrende / radfahrende Teil der Reisegruppe» ist die Orthografie heutzutage nicht eindeutig festgelegt.

Das grosse Abc – unser Sprachquiz: Wortschatz, Stilfiguren, Redewendungen, Grammatikregeln, Sprachjargons und vieles mehr – jede Woche in spielerischer Form abgehandelt.

In unserem heutigen Abc-Sprachquiz widmen wir uns solchen und ähnlichen, nicht immer ganz einfachen Aufgaben. Dabei spielen verschiedene Disziplinen von Grammatik über Wortschatz und Trennungsregeln bis zu Orthografie und Etymologie eine Rolle; die vertrackte Zeichensetzung bleibt in der aktuellen Quizausgabe allerdings aussen vor. Wir wünschen viel Spass mit den fünfzehn Aufgaben!

