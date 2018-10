100 Kinder buddeln sich in die Archäologie

Die Lehrerinnen und Lehrer übergaben gestern Morgen die Leitung ihre Schulklassen an fast ein Dutzend Archäologinnen und Archäologen. Diese hatten für die Kinder einen fünfteiligen Workshop vorbereitet und gleich auch das nötige Material mitgebracht.

Archäologie erfahren

Am Posten «Ausgraben» stocherten die Primarschüler mit ihren Maurerkellen in Kisten voller Erde herum. Mit Leuchtweste und Schutzhelm ausgestattet, wie die richtigen Archäologen, suchten sie die «historischen» Gegenstände, die darin begraben lagen. Tonscherben, Metallteile und andere Gegenstände aus alten Tagen kamen zum Vorschein. Die Kinder waren mit grossem Eifer dabei und die neunjährige Samira befand kurz, aber strahlend: «Das isch sKühlschte». Und die ebenfalls neunjährige Ophelia rief freudig: «Lueg, ich han en Nagel gfunde».

In ihr persönliches Archäologiejournal, ein von der Archäologin Franziska Pfenninger liebevoll und lehrreich gestaltetes Büchlein, mussten die Kinder ihre Funde dokumentieren, indem sie einen sogenannten Fundortkomplexzettel erstellten. Auf dieses Papier zeichneten sie, wo welche Gegenstände in der Kiste gefunden worden waren und klebten es anschliessend ins Journal.

Das Klischee vom ‹Pinseler›

An einem anderen Posten schauten sich die Schulkinder einen Film über eine Ausgrabung an und diskutieren Klischees und Realität in der Archäologie. «Ein Klischee ist beispielsweise, dass viele Leute meinen, das wichtigste Werkzeug der Archäologen sei der Pinsel. Wir werden daher auch als ‹Pinseler› bezeichnet», erklärte Manuela Weber, Archäologin und Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Kantonsarchäologie. Dabei komme an Fundorten häufiger der Bagger als der Pinsel zum Einsatz.

Was bleibt von uns übrig?

Die weiteren Stationen, die die 100 Schülerinnen und Schüler absolvierten, waren das «Fundlabor/Restaurierungsatelier», der Posten «Erforschen» und die Station «Archäologie der Zukunft». Wie Weber ausführte, würden sie in diesem Workshopteil diskutieren, «was denn von uns in Zukunft übrig bleibt». Und Pfenninger konkretisierte: «Die Schüler versetzen sich in die Zukunft und erforschen Gegenstände der jetzigen Gegenwart». Das dafür nötige Abstraktionsvermögen würde einigen Schülern etwas Mühe machen, sagte die Vorsteherin des Vereins Archäomobil.

Eine Gruppe Journalisten

Der Aktionstag der Schneisinger Primarschule wurde auch gründlich dokumentiert. Der Journalist Remo Schraner, der bei der Kantonsarchäologie seinen Zivildienst absolviert, führte eine Gruppe Schüler durch den Workshop. Die Aufgabe der Jungjournalisten Cloé (12), Emily (12), Melissa (11) und Flurin (12) bestand darin, über den Workshop zu berichten. Schreibend, fotografierend und filmend zogen sie von Posten zu Posten.

Dabei führten sie auch diverse Kurzinterviews mit Schülerkolleginnen und -kollegen durch und hielten diese im Video fest. «Ouh, muesch das Inti nomol wiederhole. Es isch uf Slowmotion iigstellt gsi», sagte Flurin. Also da capo.

Kinder kreieren Poster

Zu den erarbeiteten Themen erstellten alle Schulklassen am Nachmittag Plakate, die am morgigen Kulturerbetag in Schneisingen im Archäologie-Zelt ausgestellt werden. «So erklären Kinder aus ihrer Sicht die Archäologie – und diese wird dadurch für alle Besucher verständlich und greifbar», sagte Weber.

Alles wird fein säuberlich ins Archäologiejournal engetragen.

«Mit dem Aktionstag an der Schule will die Kantonsarchäologie die Kinder involvieren, damit etwas hängen bleibt», sagte Manuela Weber. Zudem erhoffe man sich, dass die Kinder zahlreich mit ihren Familien am morgigen Kulturerbetag teilnehmen.

Kulturerbetag Schneisingen

Aus Anlass des Europäischen Kulturerbejahrs 2018 veranstaltet die Kantonsarchäologie Aargau vier Kulturerbetage in vier verschiedenen Ortschaften. Morgen Samstag, 27. Oktober, findet der grosse Anlass von 10 bis 16 Uhr in Schneisingen statt. Nebst Führungen durch den altehrwürdigen Rohnerhof (das heutige Ortsmuseum), durch das Privatschlösschen und durch die Kirche, finden eine archäologische Exkursion und ein kleines Orgelkonzert statt.

Beim Gemeindehaus geht es im Archäologie-Zelt um Archäologie in allen Facetten. Zu sehen ist dabei auch das älteste Fundstück aus Schneisingen, ein 6000 Jahre altes Steinbeil. Gezeigt wird auch, wie ein Fundobjekt dreidimensional modelliert wird.

Für Kinder wird ein Workshop und ein Bastelatelier angeboten. Zudem können sie Gemeindewappen kreieren und ausmalen. Eine Festwirtschaft ist in Betrieb und zwischen Gemeindehaus und Kirche verkehrt kostenlos eine Pferdekutsche.

(Zürcher Unterländer)