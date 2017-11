100 Weihnachtssujets beleuchten das Dorf

In Niederweningen gibt es erst seit 2014 überhaupt eine offi­zielle Weihnachtsbeleuchtung. Die Initiative ging damals vom Gemeinderat und insbesondere von der Gemeindepräsidentin Andrea Weber aus. Weil sich die Bevölkerung sehr positiv zu dieser Dekoration geäussert hat, sind jedes Jahr weitere Sujets dazu­gekommen. «Dieses Jahr gibt es 20 Sterne und Tannen mehr», sagt Edith Lemcke, Leiterin der Gemeinderatskanzlei. «Jetzt sind es total 100.»

Von Anfang an ist das Projekt von Sponsoren aus dem Dorf unterstützt worden. «Nur dank dieser Beteiligung ist es überhaupt möglich, die Strassen weihnachtlich zu beleuchten», sagt Lemcke. So könne das Budget entlastet werden, und bei den Sponsoren entstehe eine verstärkte Bindung zu ihrem Wohnort. Meistens seien es Privatleute, solche, die ein Eigenheim in Nieder­weningen besitzen, die ein Motiv finanzieren. Für 500 Franken können sie zwischen einem Stern und einem Tannenbaum wählen, der Name des Sponsors wird auf eine kleine Tafel graviert. «Eine Beteiligung mit je 250 Franken ist auch möglich. Dann stehen zwei Namen auf der Plakette.»

In der Nähe der Wohnadresse

Auch ortsansässige Firmen treten als Sponsoren der Weihnachtsbeleuchtung in der Gemeinde auf. Zudem gibt es gemäss Edith Lemcke auch Leute, die zwar nicht oder nicht mehr in Niederweningen wohnen, sich aber auf irgendeine Weise verbunden fühlen. Über die Beweggründe, warum sich jemand am weihnachtlichen Sponsoring beteiligt, kann die Leiterin der Gemeindekanzlei nur spekulieren. «Vermutlich möchten sie ihre Verbundenheit mit der Gemeinde zum Ausdruck bringen.»

Erfahrungsgemäss sei das Sujet nicht so wichtig. Hingegen legten die Sponsoren Wert darauf, dass der Stern oder die Tanne mit ihrem Namen in der Nähe ihrer Wohnadresse montiert werde. Die Sponsoren sind morgen Freitag, 1. Dezember, zu einem gemeinsamen Besichtigungsspaziergang entlang der erweiterten Weihnachtsbeleuchtung eingeladen. Anschliessend offeriert der Gemeinderat einen Apéro. (Zürcher Unterländer)