Das Spital Bülach hat die fünft grösste Geburtenklinik im Kanton. Jährlich erblicken über 1000 Neugeborene an der Spitalstrasse 24 das Licht der Welt. Dieses Jahr war es am 21. September so weit. Um 1.47 Uhr wurde die kleine Nilay Adiloglu als 1000. Baby des Jahres im Spital Bülach geboren. Nilay ist türkisch und bedeutet «Mond, der auf den Nil scheint».

Das Mädchen kam ein paar Tage zu früh auf die Welt und hatte leichte Anpassungschwierigkeiten, teilt das Spital mit. Es muss seinen ersten Lebensabschnitt deshalb auf der Neonatologiestation verbringen. «Ich bin froh, dass die Neonatologie neben dem Wochenbett ist, so bin ich in der Nähe von meinem Kind und kann Nilay jederzeit besuchen. Wie es ausschaut, können wir bald zusammen nach Hause gehen», sagt die überglückliche Mutter Arijeta einige Tage nach der Geburt.

Ruhiger als in Zürich

Für die Familie Adiloglu aus dem Zürcher Unterland ist es bereits das zweite Kind. Das erste Kind Rayan erblickte das Licht der Welt in einem grossen Spital in der Stadt Zürich. «Dort war alles sehr hektisch und unübersichtlich. Im Bülach fühlten wir uns sehr gut aufgehoben und fanden uns schnell zurecht», betont die Mutter.

Für Martin Kaufmann, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, ist jede Geburt ein einmaliges Erlebnis: «Unser Ziel ist es, gemeinsam mit jeder werdenden Mutter den für sie richtigen Weg zur Geburt zu finden. Für uns ist eine familiäre Atmosphäre mit einer erstklassigen Medizin wichtig.»

«Dass so viele Eltern ihr Kind hier entbinden, ist ein grosser Vertrauensbeweis.»Rolf Gilgen

Leiter Spital Bülach

Spitalleiter Rolf Gilgen freut sich über die hohe Zahl an Geburten in Bülach: «Dass so viele Eltern ihr Kind hier entbinden, ist für uns ein grosser Vertrauensbeweis, zeigt es doch, dass sich die jungen Mütter hier wohlfühlen.»

Letztes Jahr kam das 1000. Bülacher Baby bereits am 18. September zur Welt. Es war ein Junge von Eltern aus Steinmaur. Sie gaben ihm den Namen Liano Nevio. 2017 war es schon im August soweit. Am 29. des Monates erblickte der kleine Maurice Lionel das Licht der Welt.

Im Jahr 2018 kamen in Bülach insgesamt 1423 Babys zur Welt. Darunter waren 48 Zwillinge. Der Oktober erwies sich dabei als geburtenstärkster Monat im Jahr: insgesamt 130 Babys wurden geboren, dicht gefolgt vom üblichen Spitzenmonat Juli (128). Im April waren es mit 106 Babys am wenigsten.

In der Neonatologiestation wurden insgesamt 144 Säuglinge – Frühchen oder Neugeborene mit besonderen Problemen – behandelt, also knapp jedes zehnte. Die Bülacher Station hat einen Leistungsauftrag des Kantons, weshalb auch Babys aus anderen Spitälern hier betreut werden.

Zum Schluss noch ein Überblick über die herzigste Babys und beliebtesten Vornamen der letzten drei Monate am Spital Bülach:

September 2019:

August 2019:

Juli 2019: