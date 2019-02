120 Personen machen sich für fünf Bäume stark

Die Bülacher Schwimmbadstrasse wird saniert. Dabei müssen die fünf Platanen bei den Parkplätzen weichen. Die schnell wachsenden Bäume produzieren viel Totholz und ihre Wurzeln haben den Gehweg und die Parkplätze irreparabel beschädigt. Das Vorprojekt sieht keinen Ersatz der Bäume vor, da die Investitions- und Unterhaltskosten zu hoch sind. Gleichzeitig möchte man durch das Fällen den Schattenwurf auf die Schwimmbadwiese vermeiden. 120 Bülacherinnen und Bülacher wehren sich nun gegen dieses ersatzlose Verschwinden der Platanen. Diese Mitwirkung steht Ihnen gemäss kantonalem Strassengesetz zu. Der Antrag der in etwa 120 Schreiben ist immer derselbe: Für die Platanen muss ein angemessener Ersatz her.

«Ein emotionales Thema»

«Die Anzahl an Stellungnahmen ist in diesem Fall unbestritten hoch», sagt Heinz von Moos, Leiter Umwelt und Infrastruktur der Stadt Bülach. Völlig überrascht ist er dennoch nicht: «Das Fällen von Bäumen ist ein sehr emotionales Thema, das zeigt sich auch andernorts immer wieder.» Die Einwendungen seien sehr gut organisiert gewesen. So haben der Verein Transition Bülach und die Grüne Partei ein Formular zur Verfügung gestellt, das nur noch mit Adresse und Unterschrift versehen an die Abteilung Umwelt und Infrastruktur geschickt werden musste.

Beliebte Schattenplätze

Im Schreiben wird ein angemessener Ersatz durch eine vielfältige, standortgerechte Bepflanzung mit einheimischen Gewächsen verlangt. Strassenbäume seien wichtig, weil sie sich positiv aufs Mikroklima auswirken würden, so die Begründung. Ausserdem seien Schattenplätze im Freibad im Hochsommer sehr beliebt. Auch der Sichtschutz, den die Bäume bieten, sei willkommen: «Mit wenigen Ausnahmen schätzen es die Gäste des Freibads nicht, von aussen beobachtet zu werden.»

Der zweite Antrag im Schreiben betrifft die Veloparkplätze. Er fordert eine ausreichende Anzahl genügend grosser Parkfelder für Fahrräder, auch solche mit Anhänger: «Es ist zu begrüssen, wenn die Gäste des Freibads mit dem Fahrrad statt mit dem Auto anreisen.»

Die Verfasser der Einwendung bemängeln, dass die bisher bestehenden Abstellplätze für Fahrräder gemäss Vorprojekt als Autoabstellplätze vorgesehen sind.

Stadtrat entscheidet

Die Abteilung Umwelt und Infrastruktur wird nun einen Bericht zu den Einwendungen erstellen. «Darüber befinden, ob und wodurch man die Platanen ersetzt, wird jedoch der Gesamtstadtrat», erklärt von Moos.

Bezüglich der Veloparkplätze gibt er Entwarnung: «HIer ändert sich gar nichts.» Wie heute würden auch in Zukunft im Sommer ein Teil der Autoparkplätze zu Veloabstellplätzen. «Bei Bedarf könnte diese Anzahl auch erhöht werden.»

(Zürcher Unterländer)