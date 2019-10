13 Unfälle in fünf Jahren sind zu viel

Ein 39-jähriger Mann ist mit seinem Lastwagen auf der Wehntalerstrasse unterwegs nach Bülach. Auf Höhe der Glattbrücke in Oberhöri fährt ihm ein anderer Lastwagen entgegen. Beide halten an, da es auf der engen Brücke nicht möglich ist, dass sich zwei LKWs kreuzen. Der 39-Jährige bekommt ein Zeichen, sodass er die Brücke zuerst überquert. Als er seine Fahrt fortsetzt, bemerkt er jedoch nicht, dass sich vor ihm ein weiterer Mann auf einem Motorrad befindet. Es kommt zur Kollision, wobei der Töfffahrer ans Brückengeländer gedrückt wird und sich dabei schwere Verletzungen am Bein zuzieht.

Das Unglück ereignete sich im Mai dieses Jahres. Auf der Glattbrücke kommt es immer wieder zu Unfällen. Alleine in den letzten fünf Jahren hat es auf diesem Abschnitt 13-mal «geklöpft». Bei acht Unfällen blieb es bei Sachschäden, viermal gab es leichte Verletzungen und einmal einen Schwerverletzten. Die daraus entstehenden Kosten belaufen sich auf etwa 1,8 Millionen Franken. Die meisten Unfälle wurden bei starkem Verkehrsaufkommen verzeichnet.

Fahrbahnen verbreitern

Damit soll nun Schluss sein. Geplant ist, das bestehende Trottoir auf der Glattbrücke zurückzubauen und die Fahrbahnen entsprechend zu verbreitern. Dabei handelt es sich um ein Projekt des Tiefbauamtes des Kantons Zürich. Sektionsleiter Hannes Zotter sagt: «Das Kreuzen eines LKWs mit einem Personenwagen ist künftig möglich. Ebenso können die Radien der beiden Brückeneinfahrten so angepasst werden, dass ein normaler Lastwagen nicht mehr auf der Gegenfahrbahn ausholen muss, um in die Brücke einzubiegen.»

Die Fussgänger sollen in Zukunft über einen Steg geführt werden, der provisorisch an die Brücke angehängt wird. Dabei handle es sich laut Zotter um ein langfristig ausgelegtes Provisorium, welches für mindestens zehn Jahre bestehen bleiben könnte. «Im Amt für Verkehr gibt es Pläne, gemeinsam mit der Gemeinde eine separate kombinierte Velo- und Fussgängerbrücke zu bauen.»

Baustart im Jahr 2021

Der Höremer Gemeinderat lässt verlauten: «Wir begrüssen eine baldige Sanierung der Brücke, da mit der Verbreiterung der Fahrbahn ein Unfallschwerpunkt im Dorf entschärft wird und LKWs kreuzen können, ohne Stau zu verursachen, wie dies aktuell der Fall ist.» Die Pläne sind noch bis am 30. Oktober in der Gemeindeverwaltung öffentlich einsehbar. «Es ist geplant, die Bauarbeiten im Zuge der Instandsetzung der Glattbrücke sowie der anstehenden Strassensanierung Wehntalerstrasse im Jahr 2021 auszuführen», sagt Zotter. Die Arbeiten an der Brücke dürften zwischen drei und vier Monaten in Anspruch nehmen und kosten rund 1,47 Millionen Franken.

An der Wehntalerstrasse sind unter anderem folgende Arbeiten geplant: Teilersatz Fundation, Ersatz Randabschlüsse, Belagsersatz. Die Sanierung betrifft den Abschnitt Kreisel Neeracher Ried bis Wehntalerstrasse 58. Auf dieser Höhe befindet sich der Höri Beck. Zotter sagt: «Die Planung der Bauarbeiten für die Sanierung wird im Winter beginnen. Die Ausführung wird voraussichtlich im Frühling 2021 beginnen und im Herbst 2021 enden.» Die Sanierung des Abschnitts durch Endhöri ist auf das Jahr 2022 geplant.

Weiter wird die Bushaltestelle «Oberhöri Süd» hindernisfrei ausgebaut. Der dortige Fussgängerübergang wird mit einer Schutzinsel ausgerüstet und die Beleuchtung auf den neusten Stand gebracht. Dies soll zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen.