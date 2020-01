13-Jährige erfahren aus erster Hand, was die Berufswelt von ihnen erwartet

Tina Arsic will Zeichnerin mit Fachrichtung Architektur lernen. Die 2.-Sek-Schülerin weiss genau, was sie will. Sie werde neben der Lehrstellensuche die Aufnahmeprüfung ans Gymi versuchen, um später Architektur studieren zu können, wobei sie die Lehre bevorzuge. Klappt beides nicht, so sei eine KV-Lehre in der Immobilienbranche ihr Plan B. Die 13-Jährige, die im «Ruggenacher» in Regensdorf die Sekundarschule besucht, hat bereits zwei Bewerbungen für eine Schnupperlehre an Architekturbüros verschickt und hofft nun auf positive Antwort. Eine Anfrage hat sie beim Architekturbüro Thalmann Steger in Wettingen platziert, jenem Büro, das am Berufswahlabend der drei Furttaler Sekundarschulen die Lehre einer Zeichnerin, eines Zeichners vorgestellt hat.

Tina Arsic will Zeichnerin lernen und befragt Benjamin Merkli zum Architekturmodell, das er zum Berufswahlabend mitgebracht hat. Foto: Sibylle Meier

Die 320 Schülerinnen und Schüler, die im «Petermoos» in Buchs, im «Ruggenacher» in Regensdorf und in der «Sek UF» in Otelfingen die 2. Klassen besuchen, haben am Montagabend einen Einblick in zwei Berufsfelder ihrer Wahl erhalten. Die Referenten sind Berufsleute aus den örtlichen Betrieben und Ausbildungsstätten. Der Berufswahlabend wird von den Sekundarschulen mit den Gewerbe- und Industrievereinen im Furttal organisiert.

Jan Aeschlimann strebt eine Lehre als Elektroinstallateur oder Montageelektriker an. «Ich habe beides schon als Ferienjob gemacht und würde lieber Elektroinstallateur lernen, weil ich die Arbeit im Team mag», sagt der 2.-Sekschüler vom «Petermoos». Der Monteur arbeite eher bei Kundschaft zuhause, während der Installateur im Team auf Baustellen tätig sei, weiss der 13-jährige Dälliker. Eine Schnupperlehrstelle hat er bereits in Aussicht. «Wenn alles nicht klappt, wäre eine Logistiker-Lehre mein Plan B.» Für diese Berufe brauche er technisches Verständnis und geschickte Finger, was er beides mitbringe.

Nicht nur die Noten zählen

Tina Arsic mag Geometrie und Zeichnen, schreibt gute Noten. Am Berufswahlabend erfuhr die Sek-A-Schülerin dann aber, dass gute Schulnoten alleine für eine Lehrstelle als Zeichnerin nicht reichen. Benjamin Merkli ist Berufsbilder beim Wettinger Architekturbüro und weiss, wo die Tücken bei der Lehrstellenwahl liegen. «Fragt euch, was ihr gerne macht», rät Merkli den 30 Jugendlichen, die für einmal mit ihren Eltern in den Schulbänken sitzen und mit Interesse dem gelernten Zeichner zuhören.

«Versucht, euch zu verkaufen.»



Benjamin Merkli,

Architekturbüro Thalman Steger, Wettingen

«Wenn ihr nicht acht bis neun Stunden am Tag in den Bildschirm schauen möchtet, ist der Zeichnerberuf nicht das Richtige für euch.» Wer sich aber wirklich für den Beruf interessiert, solle Biss zeigen und seine Motivation klar ausdrücken. «100 bis 200 Bewerbungen für einen Beruf nützen nichts, wenn Fehler drin sind.» Merkli rät den Jugendlichen auch, nur Firmen anzuschreiben, von denen sie wirklich wissen, was diese tun. Und: «Versucht euch zu verkaufen.» Gute Umgangsformen seien ebenso wichtig, Trainerhosen und Kapuzenpulli also tabu. «Ich habe über 100 Bewerbungen auf eine Lehrstelle erhalten, viele davon mit Schreibfehlern.» Er sei schon mit Frau Merkel angeschrieben worden.

Bei den Haustechnikern, denen Jan Aeschlimann zuhört, tönt es etwas entspannter. Da sind Lehrlinge gefragt. Dalibor Tesic vom Elektrobildungszentrum Effretikon stellt die Berufe vor, die Jan interessieren. Tesics Tipp: «Schreibe immer eine persönliche Bewerbung und schreibe, was dir am Beruf gefällt.» Fragen haben die zehn Jugendlichen im Raum keine. Eine Mutter aber erzählt von 30 verschickten Bewerbungen zum Schnuppern, die allesamt negativ ausfielen mit der Begründung: Man nehme nur Schnupperlehrlinge, wenn diese eine Lehrstelle antreten wollen. «Wie sollen die Kinder denn herausfinden, was ihnen gefällt?», fragt sie. Dalibor Tesic weiss keine Antwort, verweist jedoch auf explizite Plattformen zur Schnupperlehrstellensuche, wie Schnuppy.ch. «Dort schreiben die Betriebe der Region die Schnupperlehrstellen aus.» Schnuppy.ch ist übrigens ein weiteres Gemeinschaftsprojekt der Sekundarschulen und der Gewerbevereine.

Lange nicht alle 13-Jährigen haben so klare Vorstellungen wie Tina Arsic und Jan Aeschlimann, was die Berufswahl betrifft. Wie die Regensdorfer Schulpräsidentin Marlies Fahrni sagt, ist dies die Zeit, um nach den Sternen zu greifen, aber auch die Zeit, in der die Härte der Berufswelt ein erstes Mal zuschlagen kann. Doch jedes Kind finde seinen Weg.