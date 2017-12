1,5 Milllionen Franken für Sanierung der Turnhalle

1,5 Millionen Franken kostet die Sanierung der Turnhalle beim Schulhaus Watt. Weil die Gemeinde Regensdorf finanziell nicht eben gut aufgestellt ist, empfahl die RPK den Antrag der Primarschulpflege zur Ablehnung. Die 160 Stimmberechtigten (1,7 Prozent) sahen es jedoch als dringend an, dass sich am teilweise desolaten Zustand der Halle etwas ändert und bewilligten den Baukredit am Montag mit grossem Mehr.

Argumentiert wurde vor allem damit, Regensdorf sei eine Energiestadt und deshalb verpflichtet, den Energieverbrauch so niedrig wie möglich zu halten. Die Turnhalle ist wärmetechnisch in einem sehr schlechten Zustand, die Einrichtung total veraltet. Die Halle war 1956 gebaut und seither nur unwesentlich verändert worden. In Zukunft sorgen Wärmepumpen für die richtige Temperatur.

Geplant ist, aus dem «Schandfleck für Watt», wie sich ein Bürger ausdrückte, bis zum Schuljahr 2018/2019 eine Turnhalle zu machen, die den heutigen Bedürfnissen für den Sportunterricht entspricht.

Schulpflegepräsident Beat Hartman führte zum letzten Mal durch eine Gemeindeversammlung. Ab kommendem Jahr ist Regensdorf eine Einheitsgemeinde.

b>Neubewertung angenommen

Die von der Schulpflege der Sekundarschulgemeinde Regensdorf/Buchs/Dällikon beantragte Neubewertung des Verwaltungsvermögens im Übergang zu HRM2 empfahl die zuständige RPK Buchs zur Ablehnung. Gemäss den Ausführungen von Schulpflegepräsidentin Marlise Fahrni haben sich alle Kantone, ausser dem Kanton Zürich, für die eine oder andere Variante entschieden. Im Kanton Zürich ist es den Gemeinden überlassen.

Die RPK war der Meinung, durch die Neubewertung würde die Bilanz aufgebläht, was keinen Sinn mache. Die 166 Stimmberechtigten (1 Prozent) folgten aber dem Antrag der Schulpflege mit 123 Ja- zu 21 Nein-Stimmen. Das Budget mit einem Defizit von knapp 900 000 Franken wurde mit grossem Mehr genehmigt.

Kein höherer Steuerfuss

Der Gemeinderat präsentierte den 154 Stimmberechtigen (1,6 Prozent) ein Budget, das ein Defizit von rund einer halben Million Franken aufweist. Der Aufwand beträgt 119 Millionen, der Ertrag 114 Millionen Franken. Gegenüber der Jahresrechnung 2016 erhöht sich der Aufwand für die wirtschaftliche Hilfe inklusive Heimbeiträge um 10,5 Prozent, was rund 0,6 Millionen Franken entspricht. Etwa gleich hoch ist die Zunahme bei den Ausgaben für die Pflegefinanzierung, was im Vergleich zu 2016 15,6 Prozent ausmacht. Aufgrund der gesetzlichen Änderung der Heimfinanzierung, der das Volk im September dieses Jahres zugestimmt hat, werden weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen, die noch nicht budgetiert sind.

Der errechnete Steuerertrag liegt bei 42,2 Millionen Franken, im Vorjahr waren es knapp 45 Millionen Franken. Der Fehlbetrag wird dem Eigenkapital entnommen. Der Steuerfuss bleibt gemäss Antrag des Gemeinderats bei 118 Prozent, 46 Prozent entfallen auf die Politische Gemeinde, 49 Prozent auf die Primarschule und 23 Prozent auf die Sekundarschulgemeinde. Mit drei Gegenstimmen akzeptierten die Anwesenden den Voranschlag 2018. Diskussionslos und einstimmig angenommen wurden die kommunale Gebührenverordnung und die Neubewertung des Verwaltungsvermögens. (Zürcher Unterländer)