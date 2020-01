16-jähriger Wehntaler ist Schweizer Meister in koreanischer Schwertkampfkunst

Nick Meier aus Niederweningen ist selber überrascht über sein gutes Abschneiden bei den Schweizer Meisterschaften Mitte November im Aargauischen Widen. «Ich habe einfach gemacht, was ich im Training lerne und habe gewonnen.», sagt er. Seit zwei Jahren macht er bei der koreanischen Schwertkampfkunst Haidong Gumdo (siehe Infobox) mit. Die Trainings finden in den beiden Dojangs (Schulen) in Schöfflisdorf und Mellikon im Kanton Aargau statt. Sein Ausbilder ist Antonio Cardoso, der in Schöfflisdorf wohnt. Er sagt über seinen Schützling: « Er hat in kurzer Zeit sehr viel erreicht.»

Kollegen und Konkurrenten

«Nick hat Basiles Titel geklaut», sagt Cardoso lachend. Basile Gardelle übt sich ein Jahr länger als Nick in dieser Kampfkunst und war auch schon erfolgreich. Zusammen mit Nick hatte er die Jugendriege des Sportvereins Niederweningen besucht. An einem in Dielsdorf durchgeführten Bewegungstag gab es die Möglichkeit, bei einer Schnupperlektion in Haidong Gumdo mitzumachen. Nick erinnert sich, dass er Basile davon erzählt hatte, dieser ging hin und meldete sich gleich bei Cardoso an. «Ein Jahr später entschied ich mich ebenfalls für diese Sportart», sagt Nick. Basile und er seien weiterhin gute Kollegen. «Es kommt vor, dass wir gegeneinander antreten, aber wir sind nie böse aufeinander, wenn der andere besser ist.»

Haidong Gumdo sei eine coole Sportart, findet Nick. Ihm gefallen sowohl der Formenlauf als auch die Schwertführung. «Es soll möglichst schön und kraftvoll aussehen». Dabei vergisst er aber nie, dass es sich um eine Art von Kampf handelt. «Das Schwert richtig zu führen, ist nicht einfach», sagt er. «Vor allem geht es auch darum, den Schlag im richtigen Moment zu stoppen.» Für seine Darbietung im Ballwurf ist Nick mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden. Die Silbermedaille erhielt er mit seiner Gruppe im Formenlauf. Bronze wiederum holte er ebenfalls in einer Einzeldisziplin, dem Papierschnitt. Der Trainer erklärt, dass es viel Arbeit brauche, bis ein junger Schwertkämpfer so weit ist.

Den schwarzen Gurt als Ziel

Der Kampfkunstsport mit dem Schwert gefällt Nick. «Ich will weiterkommen», sagt der 16-Jährige, der vor einem halben jahr eine Lehre als Automatiker angefangen hat. Er habe durch das Training nicht nur stärkere Muskeln bekommen und sich eine bessere Körperhaltung angeeignet, sondern sei auch selbstbewusster geworden. «Eine grosse Rolle beim Haidong Gumdo spielt der Respekt vor dem Schwert. Es ist und bleibt eine Waffe.» Auf seiner Stufe kommt ein Holzschwert zum Einsatz. Ab dem braunen Gurt ist das stumpfe Aluminumschwert erlaubt und erst ab dem schwarzen Gurt jenes mit scharfer Klinge. Diese Stufe ist das Ziel von Nick. Er rechnet damit, sie in zwei bis drei Jahren zu erreichen.

Nick hat einen Bruder und zwei Schwestern, alle jünger als er. Sie sind ebenfalls sportlich engagiert, jedoch nicht im Schwertkampf. Und auch er selber ist noch auf anderen Gebieten aktiv. Oft ist er mit der Familie mit dem Velo unterwegs, im Winter bevorzugt er Skitouren. Zudem ist er ein begeisterter Kletterer. Doch jetzt konzentriert er sich auf die bevorstehenden Europameisterschaften in Haidong Gumdo. Ab Neujahr finden Spezialtrainings statt als Vorbereitung auf die Einsätze in Holland. «Es ist jeweils nur ein kurzer Moment, aber dann gebe ich alles.»