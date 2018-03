17 Kandidierende für 3 Behörden auf einem Podium

Soll sich Winkel auf den Weg zur Einheitsgemeinde machen? Diese Frage drängt sich auf, wenn an einem Abend 16 Kandidierende aller drei Behörden an einem Podium teilnehmen (siehe Spalte rechts). Organisiert wurde die Wahlveranstaltung von sämtlichen Ortsparteien, also von der SVP, der FDP und der EVP. Die beiden Bewerber für das Schulpflegepräsidium zeigten sich unterschiedlich motiviert für einen Zusammenschluss mit der Gemeinde. Während der bisherige, von der EVP portierte Schulpräsident Mathias Brunner zwar von einer «spannenden Thema» sprach, betonte er gleichzeitig, dass Schule und Gemeinde schon heute bestens zusammenarbeiteten.

«Ob Einheitsgemeinde oder nicht, ist am Ende sekundär», sagte Brunner. «Die Schaffung einer Einheitsgemeinde braucht auch viel Energie.» Seine Herausforderin Claudia Morganti (FDP, bisher) sieht dagegen viele Chancen in einem möglichen Zusammenschluss. Sie habe gemerkt, wie viele Ressourcen die Schulraumplanung benötigt: «Vor dieser Bautätigkeit habe ich grossen Respekt, das ist eine andere Liga.» Eine Einheitsgemeinde böte da Entlastung: «Sie würde es der Schulpflege ermöglichen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Schule: eine Frage der Zeit

Die beiden Kampfkandidaten liessen auch erkennen, dass ihre Vorstellung vom Amt nicht die gleiche ist. «Das Präsidium braucht vor allem ganz viel Zeit, Engagement und die Zusammenarbeit mit dem ganzen Schulteam und den weiteren Behörden», legte Morganti dar. Dafür brauche es klare Zuständigkeiten und Kompetenzen.

Brunner meinte, man sei heute bereits auf einem sehr guten Weg. «Ich bin nicht die Person, die jede Woche von 9 bis 12 Uhr in der Schule unterwegs ist.» Die Aufgabe der Schulpflege sei ganz klar eine strategische. «Ich sehe mich primär in Verbindung mit den Kadermitarbeitenden, die ihre Kompetenzen wahrnehmen.»

Den Lehrplan im Griff

Die Bisherige Esther Baumann (FDP) sagte als Finanzverantwortliche, dass die Schule Winkel dank umsichtiger Budgetierung und strenger Kostendisziplin sehr gesund dastehe. So würden ihr auch die anstehenden Herausforderungen bei der Schulraumplanung keine schlaflosen Nächte bereiten. Auch in Bezug auf den Lehrplan 21 sei man gut unterwegs, erklärte ihre Amtskollegin Patrizia Eugster (parteilos).

«Wir planen Kindergärten, aber wo bringen wir die zusätzlichen Schüler unter?», wollte einer der rund 80 Zuhörer wissen. «Man sei seit 2013 am Planen. Projekte, die sich auf den Standort Grossacher fokussieren, könnten demnächst präsentiert werden, beschied ihm Brunner. Auch aus dem Publikum tauchte mehrfach die Frage nach der Einheitsgemeinde auf.

Mehr für die Jugend

Die Kandidierenden für den Gemeinderat, die danach auf dem Podium Platz nahmen, zeigten sich durchwegs offen für einen Zusammenschluss. «In der Regel kommt der Anstoss dazu aber besser von der Schulpflege», hielten die Bisherigen Christian Erzinger (FDP) und Reto Huber (SVP) fest. Auch Marcel Nötzli (SVP, bisher), der als einziger für das Präsidium kandidiert, begrüsst diese Idee: «Vielleicht kommt ja bald eine Einzelinitiative.»

Einigkeit herrschte bei den Bisherigen und den Neuen auch darin, dass das Angebot für Junge in der Gemeinde verbessert werden könnte. «Die Bedürfnisse müssen aber abgeklärt werden, bevor man einfach ein Jugendhaus aufstellt», mahnte Dominik Bänninger (SVP, neu). «In diesem Bereich könnte sich Winkel durchaus besser positionieren», fand Mariano de Palatis (SVP, neu).

Das Dörfliche bewahren

Von Moderator Martin Liebrich, Redaktionsleiter des «Zürcher Unterländers», auf seine komfortable Ausgangslage angesprochen, sagte Marcel Nötzli mit einem Schmunzeln: «Ich kann nichts dafür, dass es keine weiteren Kandidierenden für das Präsidium gibt.» Ihm mache die Arbeit im Rat grosse Freude: «Arnold Meyer hat der Gemeinde ein Gesicht gegeben. Da möchte ich weitermachen.» Nach viel Wachstum sei aber nun die Zeit der Konsolidierung gekommen: «Wir müssen auf Winkel aufpassen.» Eine Auffassung, die seine potenziellen Kollegen teilten. «Winkel ist sehr attraktiv, das macht uns zum Magnet. Wir müssen aber das Dörfliche wahren», sagte De Palatis.

Dafür, dass auch der Winkler Steuerfuss attraktiv bleibt, wollen sich sechs bürgerlichen Kandidierenden für die fünf Sitze in der Rechnungsprüfungskommission einsetzen. Genau hinschauen und kritisch hinterfragen: Darin sehen auch die vier neu Kandidierenden ihre Aufgabe.

(Zürcher Unterländer)