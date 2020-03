18 Meter grosses Jubiläumsgeschenk nimmt Form an Der Grundstein ist gelegt: Das katholische Pfarreizentrum von Dietlikon bekommt seinen fehlenden Kirchturm. Bis zum 50-Jahr-Jubiläum im September soll der Bau fertig sein. Christian Wüthrich

Der katholische Gemeindeleiter Reto Häfliger hat die Grundsteinlegung am neuen Dietliker Kirchturm vorgenommen. Foto: Sibylle Meier

Unübersehbar wächst in diesen Tagen mitten in Dietlikon unaufhörlich ein besonderes Bauwerk in die Himmel. Am Dienstag Nachmittag trotzte der katholische Gemeindeleiter Reto Häfliger den widrigen Verhältnissen mit Wind und Viren und segnete anlässlich der Grundsteinlegung die Zeitkapsel im neusten Kirchturm der Gemeinde.