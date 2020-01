1960: Die Keramikarbeit dominiert die Embracher Industrie

Stolze 215 Jahre alt ist die Ganz Baukeramik AG, die ihren Sitz in Embrach hat – über Jahrzehnte prägte sie die Industrie im unteren Embrachertal. Johann Jakob Ganz baute 1805 in einem Haus im alten Dorfteil einen Brennofen ein und begann in einem Hafnerei-Betrieb mit der Fabrikation; im Winter stellte er die Ofenkacheln her, im Sommer die Öfen. Sein Sohn dehnte die Fabrikation auf Tonröhren und Dachziegel aus, und seine Enkel legten den Grundstein zur Ofenfabrik. So ging es von Generation zu Generation weiter, Ganz Baukeramik ist bis heute ein Familienbetrieb. Auf der Website heisst es, dass die Firma in der Produktion von trockengepressten Klinkerplatten Pionierarbeit leistete und europaweit zu den führenden Anbietern gehörte.

Im Jahr 1952 teilte sich der Betrieb in die beiden Zweige Ofen- und Klinkerfabrikation auf. In dieser Zeit entstand auch das Foto rechts: Das 1960 geschossene Bild zeigt zwei Töpferinnen bei der Kontrolle von Klinkerplatten in der Töpferei. Andere Arbeiter, die Max Wildi mit der Kamera festhielt, fertigten Backsteine an, schafften an der Drehscheibe oder befüllten einen Brennofen. In den 1980er-Jahren machte die ausländische Konkurrenz der Klinkerproduktion indes schwer zu schaffen – letztlich wurde sie 1986 aufgegeben.