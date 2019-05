200 Wohnungen mit SBB-Anschluss

Firma mit Pioniergeist

Das Studer-Revox-Gebäude wurde 1976 erbaut. Seit Jahren steht es nun teilweise leer. Willi Studer gründete 1948 die Firma Revox zur Herstellung von Tonbandgeräten. Seit 1957 stand der Name Studer für professionelle Audio und Studioeinrichtungen, Revox für den Consumer-Bereich. 1989 zog sich Willi Studer aus dem Unternehmen zurück. Später übernahm Motor Columbus die

Firma. 1994 wurde der Unternehmensteil Studer an den US-Konzern Harman verkauft, Revox an private Investoren. Obschon das Regensdorfer Traditionsunternehmen florierte, wurde die Produktion 2009 von der Althardstrasse nach England ausgelagert.



Heute hat die Haustechnik-Firma Sada AG noch das Lager im Studer-Revox-Gebäude, ihren Hauptsitz hat sie in Opfikon. (anb)