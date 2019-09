2000 Franken Preisgeld für eine Wiese

Verborgen hinter dem historischen Städtchen Regensberg, befindet sich die Ansaatwiese von Sabina und Peter Vogel. Wo früher ein Steinbruch lag, wachsen heute verschiedene Pflanzenarten, die den Insekten ein Zuhause geben. Dass ihre Wiese artenreich sei, wusste Sabina Vogel. Aber dass sie in der Kategorie Ansaatwiesen bei der Wiesenmeisterschaft auf dem ersten Platz landen würde, der mit 2’000 Franken dotiert ist, habe sie nicht gedacht.

Die Preisverleihung der Zürcher Wiesenmeisterschaft 2019 fand am vergangenen Sonntag in Dättlikon statt. Dabei wurden die artenreichsten und schönsten Wiesen im Zürcher Unterland sowie im Weinland prämiert. Die Meisterschaft soll die Bäuerinnen und Bauern dazu motivieren, artenreiche Wiesen zu erhalten. Gleichzeitig möchte man so die Bevölkerung auf die ökologische Bedeutung der Wiesen aufmerksam machen. Denn diese sind für das Land sehr wertvoll. Sie sind Lebensraum für viele Tierarten, ihre Pflanzenvielfalt bildet die Grundlage für geschmackvollen Käse und Honig und das Wurzelwerk schützt steile Hänge vor Erosion.

Wiesenkräuter als Apotheke

Die Idee, bei der Wiesenmeisterschaft mitzumachen, kam Sabina Vogel während sie stundenlang am Berufskraut ausrupfen war. «Ich dachte, vielleicht kommt so etwas zurück.» Denn eine Magerwiese wirft nur wenig Ertrag ab und werde dem Aufwand nicht gerecht. Die Meisterschaft findet sie eine gute Sache. «Dadurch wird den Leuten bewusst, dass die Bauern auch etwas Gutes für die Umwelt machen», sagt sie. Ihre artenreiche Wiese weist verschiedenen Pflanzen wie Flockenblumen, aufrechte Treschpen und Orchideen auf. «Der richtige Zeitpunkt zu finden, um die Wiese zu mähen ist entscheidend», sagt Peter Vogel. «Es gibt Pflanzen, die erst spät verblühen, darum ist es wichtig, dass man diese auch versamen lässt.»

Auch Heiri Haupt aus Boppelsen, der Gewinner der Feuchtwiesen, findet es wichtig, dass man die Pflanzen versamen lässt. Deshalb lässt er das gemähte Grass ein paar Tage liegen. Dieses benutzt er dann als Viehfutter für seine Esel. «Mit den vielen Kräutern, die es beinhaltet, funktioniert es wie eine Feldapotheke.» In artenreichen Wiesen gibt es nämlich viele Heilpflanzen, die in den Intensivwiesen nicht mehr vorhanden sind.

Mit Herzblut dabei

«Es ist wichtig, dass man die Wiese schonend schneidet, damit man nichts zerstört», erklärt Haupt. Deshalb hat er sich einen speziellen Messerbalken besorgt. Dies ist eine Mähaufsatz für den Traktor. Der Bauer steht auf seiner frisch gemähten Wiese, welche sich im Naturschutzgebiet zwischen Regensberg und Boppelsen befinden. Sie beinhaltet seltene Pflanzen wie Orchideen oder Enziane und beheimatet verschiedene Spinnenarten und Schlangen. «Am Anfang war ich aufgrund der Schlangen ein wenig kritisch, aber jetzt gehören sie dazu.»

Mit Bächen, Bauminseln und Übergängen, die von Nass- in Trockenzonen verlaufen, wirkt es für Tiere sehr einladend. «Die Natur ist mir sehr wichtig und ich stehe mit Herzblut hinter meiner Arbeit,» sagt Haupt. «Solange es möglich ist, werden ich und meine Familie für die Wiese sorgen.» Für die Bewirtschaftung der Wiese bekommen sie vom Bund Geld, doch dies werde dem Aufwand, den man betreibe, nicht gerecht. «Mit der Wiesenmeisterschaft verdeutlicht man den Leuten, was es heisst, eine wenig intensive Landwirtschaft zu betreiben.» Mit dem gewonnen Geld möchte er sich und seiner Familie wieder einmal Ferien gönnen.