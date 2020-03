21 Männer wehren sich gegen das Chorsterben

«Unser Verein existiert vergleichsweise nicht lang», sagt Robert Möhl, Präsident des Männerchors Nürensdorf. Zwar sei im Dorf bereits im Jahr 1886 ein Männerchor gegründet worden. Dieser geriet jedoch ständig in Krisen, sei es wegen der Dirigenten, der Finanzen oder des Zweiten Weltkriegs. Als offizielles Gründungsdatum des Vereins ging der 6. März 1945 in die Geschichte ein.

Heute zählt der Verein 21 Mitglieder, das ist sogar ein Mitglied mehr als bei der Gründung vor genau 75 Jahren. Trotzdem hat der Verein Mühe, neue Leute zu akquirieren. «Auf zwei Männer, die den Verein verlassen, rückt lediglich ein neuer nach», sagt Möhl. Den Grund dafür sieht er in der Entwicklung der Gesellschaft: «Viele Leute wollen heute keine zeitlichen Verpflichtungen mehr eingehen.» Und da der Männerchor Nürensdorf jeden Donnerstag probt und zudem zahlreiche Auftritte hat, sei es halt schon ein zeitintensives Hobby.

Mitglieder anderer Männerchöre aufgenommen

Der Männerchor Nürensdorf wehrt sich zurzeit noch erfolgreich gegen das in der Schweiz verbreitete Chorsterben. Die Männerchöre von umliegenden Gemeinden wie Bassersdorf, Kloten oder Winkel wurden bereits aufgelöst. «Einige Mitglieder dieser Vereine konnten wir glücklicherweise bei uns aufnehmen.» Ein Zukunftsmodell könnte dann auch sein, dass sich die Männerchöre mehrerer Gemeinden zusammenschliessen und so genügend Mitglieder zusammenbringen. «Das wäre sicher eine Möglichkeit, dafür ist der ‹Dörfligeist› zurzeit aber noch zu gross», kommentiert Möhl.

Um die Kosten zu decken, ist der Männerchor Nürensdorf auf Sponsoren und auf die Mitgliederbeiträge angewiesen. Die Mitglieder betreiben bei Anlässen wie dem Martinimarkt oder der Dorfchilbi zudem einen Wurststand mit Weinbeizli. Dazu kommen verschiedene Auftritte, wie zum Beispiel das Muttertagssingen, die Abendunterhaltungen oder das Brauisingen beim Oktoberfest in Nürensdorf. Die Männer, die zwischen 55 und 94 Jahre alt sind, stecken viel Herzblut in ihr Hobby. Vereinspräsident Robert Möhl sagt dann auch: «Das Singen ist eine befreiende Tätigkeit, etwas sehr schönes.»

Die rasante Verbreitung des Coronavirus macht auch vor dem Jubiläumsapéro des Männerchors Nürensdorf nicht Halt. Die Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag des Vereins hätten am Freitagabend stattfinden sollen, wurden nun aber abgesagt.

Ernst Weiss vom Vorstand begründet: «Insgesamt haben sich 75 Leute für die Feier angemeldet. Die meisten von ihnen sind 70 Jahre alt oder älter.» Und da diese Alterskategorie durch die Corona-Epidemie am meisten gefährdet sei, entschloss man sich dazu, den Event abzusagen. «Das ist zwar schade, doch mit den ganzen Massnahmen, die wir bei einer Durchführung hätten beachten müssen, wäre das Ganze nicht mehr wie ein Fest gewesen, sondern hätte eher an eine Beerdigung erinnert», sagt Weiss.

Männerchor Regensdorf löst sich auf

Den Männerchor Regensdorf gibt es gar bereits seit 114 Jahren. Nun wurde jedoch an der Generalversammlung beschlossen, die Vereinstätigkeiten auf Ende dieses Jahres zu beenden. «Dieser Entschluss ist uns wahrlich nicht leichtgefallen, er ist aber unumgänglich geworden», heisst es in einer Mitteilung des Vorstands. Dem Verein sei es in den vergangenen Jahren nicht gelungen, den Mitgliederbestand zu halten, geschweige denn neue Sänger zu rekrutieren. «Zudem sind die Stimmenregister ungleich besetzt. Für unsere Konzerte in den letzten Jahren waren wir jeweils auf auswärtige Sänger angewiesen, um die gängige Chor-Literatur aufführen zu können», schreibt der Vorstand weiter. Verschiedentlich habe die Dirigentin vierstimmige Lieder auf singbare dreistimmige umgeschrieben. Dieses zeitaufwendige Unterfangen befriedigte jedoch nicht genügend.