21 Millionen mehr Fluggäste schrecken auf

Die Zahlen zum erwarteten Passagieraufkommen am Flughafen sind ziemlich beeindruckend. Aktuell werden pro Jahr rund 29 Millionen Fluggäste befördert. Dass in Kloten bis 2030 jährlich nochmals rund 21 Millionen Passagiere mehr ankommen und abfliegen sollen wie heute, hat einige Kantonsräte ziemlich aufgeschreckt. Darunter befindet sich mit Regula Kaeser auch eine Klotener Stadträtin der Grünen Partei. In einer parlamentarischen Anfrage wendet sie sich nun zusammen mit zwei weiteren grünen Kantonsratskollegen (Thomas Forrer, Erlenbach und Daniel Heierli, Zürich) an den Regierungsrat.

Mehr Infos auf den Tisch

In der gemeinsamen Anfrage will das Trio wissen, in welchem Projektierungsstand sich das Mitte Februar publik gewordene Bauprojekt für ein komplett neues Terminal am Flughafen überhaupt befindet und was das Vorhaben genau umfasst. Zudem stellen die Kantonsräte die Frage nach den Auswirkungen auf den Fluglärmindex (ZFI). «Wie vertragen sich die höheren Kapazitäten des neuen Terminals mit dervom Regierungsrat angestrebten Plafonierung der Monitoringwerte des ZFI?» Und ausserdem stelle sich auch die Frage, wie der Regierungsrat denn damit umgehen wolle, wo doch der Richtwert von 47 000 lärmgestörten Personen schon heute deutlich übertroffen werde.

Dass das bestehende Terminal A aus den Achtzigerjahren am Flughafen Zürich komplett abgebrochen und neugebaut werden soll, war zunächst im Mitarbeitermagazin «Homebase» des Flughafens thematisiert worden. Mitte Februar griffen mehrere Medien das Thema auf.

Ein neues Mega-Terminal?

Im besagten Magazin sei die Rede davon, dass der Baubeginn dieses Grossprojekts bereits per 2021 geplant sei und mit der Fertigstellung werde bis 2030 gerechnet, stellen die Kantonsräte nun verblüfft fest. Was die Politiker besonders hellhörig macht, ist das angebliche Passagierwachstum, das nun als Hauptgrund für den anstehenden Neubau des Terminals ins Feld geführt wird. So werde erwartet, «dass die Zahl der Reisenden, inklusive Umsteigepassagiere, von heute 29 auf rund 50 Millionen anwachsen wird.

Entsprechend soll das neue Terminal nicht nur bedeutend mehr Passagiere als heute aufnehmen können, sondern soll auch deutlich länger werden und mehr Gates umfassen, heisst es in der Anfrage. Quasi als unterstützende Rechtfertigung der ganzen Fragen führen die Kantonsräte ins Feld, dass der Kanton Zürich zu einem Drittel an der Flughafen Zürich AG beteiligt ist. Deshalb solle die Regierung nun für mehr Klarheit sorgen. (red)