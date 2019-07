25'000 feiern das Dorffest der Superlative

Bevor das Neeri-Fäscht am Freitagabend um genau 17.58 Uhr mit neun Böllerschüssen eröffnet und das Turmglöcklein um 18 Uhr zu läuten beginnt, begrüsst Gemeindepräsident Markus Zink die Gäste mit einem Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft. «Unsere Vorfahren haben den richtigen Weg eingeschlagen», sagt Zink und erzählt von Schweins- und Schafköpfen, welche früher mit Genuss gegessen worden seien. «Neerach ist heute der Ort des Dialogs. Wir wollen ein fröhliches Fest feiern.»

OK-Präsident Johann Jucker erzählt von den aufwendigen Vorbereitungen für das grosse Dorffest und wünscht sich, dass die Besucher die Neeracher Lebensfreude geniessen. «Übrigens war es auch 1169, als Neerach erstmals urkundlich erwähnt wurde, schon heiss.» Als erster musikalischer Leckerbissen wird der eigens für den 850. Geburtstag komponierte «Neeracher Marsch» durch den Musikverein uraufgeführt, bevor der Gemischte Chor das «Neeri-Lied» singt.

Zwei- und Vierbeiner

Am Samstagmittag sind bereits wieder die ersten Besucher auf dem Festgelände anzutreffen. Noch lässt es sich sehr gemütlich von Stand zu Stand schlendern. Unermüdlich steht der Gemeindepräsident vor Ort, preist am Gemeinschaftsstand der Gemeinden Cazis und Neerach Präzer Salsiz samt Brettli mit Wappen an. «Alles für einen guten Zweck», erklärt er. Gleich nebenan nehmen sich die Damen des Vereins Spitzen-Atelier Glattfelden viel Zeit zum Klöppeln. Vreni Lauffer arbeitet an einem Spitzenband für ein Tablar eines Bauernschrankes. «Fünf Zentimeter komme ich pro Stunde voran.» Nicht über mangelnde Hitze beklagen sich Kathrin und Martin Engelhard. Jede halbe Stunde wird eine Ladung knuspriger, fein duftender Bauernbrote und Zöpfe aus dem 250 Grad heissen Ofen entnommen.

In der Geigenmühle dagegen ist es angenehm kühl. Claudia und Urs Wickihalder zeigen, wie die Mühle betrieben wird, und bewirten die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Nicht nur zweibeinige Gäste, sondern auch Lamas spazieren durch Neerachs Dorfkern. Angeführt werden die Vierbeiner vom Höremer Albert Meier, der jede Stunde eine Lama-Führung anbietet. Wer es noch gemütlicher angehen will, nimmt in der Kutsche von Heinrich Köchli Platz und lässt sich von den Schimmeln Calando und Muskat rund um den alten Teil von Neerach führen. Zwischendurch sieht man Gäste, welche zur Abkühlung ihre Beine in den Dorfbrunnen stecken.

Heiss geht es derweil auch auf der Hauptbühne zu und her. Die Mitglieder von Drums Alive reissen die Gäste mit ihren Sticks, welche sie im Takt der Musik auf die roten Gummibälle schlagen, zum Mitklatschen mit. Unterdessen machen sich die Kunstturnerinnen für ihren Auftritt bereit. Die 19 Mädchen im Alter von 7 bis 18 Jahren hören auf die letzten Anweisungen von Trainerin Corinne Forrer, bevor es auf die grosse Bühne geht.

Musik und Oldtimer

Kulinarisch bleibt kein Wunsch offen. Hanspeter Hess trägt eine Ladung roher Hamburger unter dem Arm und sorgt damit für Nachschub am Stand der reformierten Kirche Steinmaur-Neerach. «Bereits am Freitag haben wir 300 Hamburger verkauft.» Auch im Grotto Cinquecento füllen sich die Plätze schnell. Hier verbreiten Spaghetti und ein Boccalino Vino rosso einen Hauch Italianità.

Nach den zwei Highlights vom Samstagabend mit dem Auftritt von Sina und dem gigantischen Feuerwerk folgt am Sonntagnachmittag ein weiterer Höhepunkt. Der farbenfrohe Oldtimer-Corso mit insgesamt 35 Fahrzeugen und zwei Kinderwagen zieht knatternd seine Runde durch das Festgelände und hinterlässt begeisterte Zuseher. (Zürcher Unterländer)