28 Nester für Mehlschwalben hängen unter Dachvorsprung eines Hauses

Moderne Siedlungen eignen sich nicht für den Bau von Naturnestern der Mehlschwalben. Ursprünglich hatten die Vögel feuchten Lehm aus der Nähe von Gewässern geholt und das weiche Material unter die Dachvorsprünge an Hausmauern geklebt. In Dänikon finden die Mehlschwalben am Haus von Kurt Meier 28 künstliche Nester, die sie jedes Jahr nach der Rückkehr aus dem südlichen Afrika als Nistplätze benützen. Schon sein Vater hatte solche Nester zur Verfügung gestellt, und Meier beobachtet seit über 30 Jahren, was sich dort jeweils tut.

Auch Polstermaterial fehlt

In seinen Bemühungen, den Mehlschwalben passende Nester zur Verfügung zu stellen, wird Kurt Meier vom Däniker Walter Bigler unterstützt. Dieser ist seit 2013 freiwilliger Mitarbeiter der Vogelwarte Sempach und interessiert sich für diese quirligen Vögel. Zudem ist er Obmann des Natur- und Vogelschutzvereins (NVV) Dänikon-Hüttikon und weiss, was sich in der Vogelwelt tut. «Es ist faszinierend zuzuschauen, wie die Altvögel die Nester für ihren Nachwuchs vorbereiten», sagt er. Das geht allerdings nicht ohne Hilfe von Meier. «Ich bekomme von meinem Nachbarn, der einen Hühnerstall hat, feine Federn. Die lasse ich vom Balkon schweben, wenn die Schwalben in der Nähe sind», erklärt er. Da es immer weniger Bauernhöfe gibt, wo die Vögel das Material für die Ausstattung der Nester finden, braucht es solche Hilfe von Menschen.

Die Mehlschwalben beziehen jedes Jahr die künstlichen «Einfamilienhäuser» in Dänikon zum Brüten. Fotos: Sibylle Meier

Sobald ein paar Vögel um das Haus schwirren, steht Meier mit den Federn bereit und bläst sie weg. Auch getrocknete Grashalme, die er zusammengesucht hat, wirft er aus. Die Mehlschwalben nehmen Federn und Heu noch im Flug auf oder holen sie vom Boden weg und verschwinden damit in einem Nest unter dem Dach. Weiteres Material finden sie auf dem Dach, wo sie kleine Moosstücke wegpicken. Das weiche Material dient als Polsterung für die Eier. Gemäss Bigler sind es pro Nest zwischen zwei und sechs, aus denen die Jungvögel schlüpfen. Die Männer führen eine Statistik über die Menge der Eier pro Jahr aufgrund der gefundenen Schalenhälften. «Im Durchschnitt sind es jährlich um die 50 Stück», sagt Meier.

Gemeinde unterstützt

Damit die Mehlschwalben jeden Frühsommer wieder bei Kurt Meier einziehen, müssen die Nester sauber geputzt sein. «Wir haben festgestellt, dass sie lieber gereinigte Nester beziehen als nicht geputzte», sagt er. Die 28 Kunstnester von der Wand zu lösen, ist ziemlich aufwendig und auch gefährlich, wenn das von einer hohen Leiter aus geschieht.

Vor ein paar Jahren hat Meier deshalb auf Anregung des Natur- und Vogelschutzvereins mit der Gemeinde eine Abmachung getroffen. Wenn Anfang Dezember jeweils die Weihnachtsbeleuchtung montiert wird, kommt eine Hebebühne zum Einsatz. Sobald alles erledigt ist, fahren die Gemeindearbeiter damit zum Haus von Kurt Meier und holen die Schwalbennester herunter. «Das dauert nur ungefähr eine Viertelstunde und ist eine grosse Hilfe für uns», sagt der Vogelfreund. Wird die Beleuchtung im Januar wieder entfernt, montieren die gleichen Leute auch die Schwalbennester wieder an ihre angestammten Plätze. In der Zwischenzeit reinigt Meier die Nisthilfen und ersetzt jene, die kaputtgegangen sind.

Beobachten und geniessen

Von der Terrasse aus hat Meier gute Sicht auf die Nester und die Vögel, die sie benützen. Die maximal 35 Gramm schweren Mehlschwalben ernähren sich von Insekten, die sie während des Fluges erbeuten und sie in ihrem Kehlsack sammeln. Ist dieser voll, fliegen sie zu den Nestern, um ihren Nachwuchs zu füttern.

Aufgrund der gefundenen Schalenhälften kann die Anzahl Jungtiere pro Jahr festgestellt werden.

In Dänikon ist das gegenwärtig der Fall. Jetzt kann Meier zuschauen, wie sie ein- und ausfliegen, und später, wie die Jungvögel zu ihrem ersten Flug starten. Aus seinen langjährigen Beobachtungen weiss Meier, dass sich diese Vogelart durch ihr «Geschwätz» verrät. «Ich habe schon gesehen, wie ein Käuzli, vom Lärm angelockt, darauf aus war, sich ein Junges aus dem Nest zu holen», erzählt er. Jetzt wartet er gespannt darauf, wie viele Eierschalen er dieses Jahr findet, um die Anzahl der jungen Vögel zu bestimmen.

(Zürcher Regionalzeitungen)