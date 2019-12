30 Sonntagsschüler führen ein musikalisches «Weihnachtschaos» auf

Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest sind ja immer so eine Sache. Oft fangen sie besinnlich an und enden am Schluss im Chaos. Im letzten Moment werden noch schnell die Geschenke eingepackt und die Wohnung auf Vordermann gebracht - schliesslich will man es ja allen Recht machen. Dass dies nicht immer rund laufen kann, zeigt die Weihnachtsgeschichte der Familie Rohrbas.

Bei ihnen laufen die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest gerade auf Hochtouren. Doch mit der Zeit entsteht ein richtiges Weihnachtschaos. Aufgeführt wird dieses von den 30 Sonntagsschülerinnen und Schüler der methodistischen Kirche Bülach/ Oberglatt. Die Aufführung ist nicht wie üblich in Form eines Theaters, sondern in Form eines Musicals. «Es ist das erste Mal, dass wir ein Musical aufführen, und dies auch noch als ganze Kirchgemeinde», sagt Mirjam Mettler vom Leiterteam.

Seit dem November üben die Sonntagsschüler für ihren grossen Auftritt.

Seit dem Herbst sind 72 Personen im Einsatz, damit der erste Musicalauftritt der Kirchgemeinde erfolgreich sein wird. Die Jüngsten davon, die 3- bis 15-jährigen Sonntagsschülerinnen und Schüler sind fleissig daran, Texte und Lieder einzustudieren. Bei der Aufführung werden sie von einem Erwachsenenchor und einer Band begleitet. «Wir wollten mit dem Musicalprojekt Jung und Alt zusammenbringen», sagt Mettler.

Nicht so wie gedacht

Geschrieben vom reformierten Pfarrer Alex Kurz, erzählt die Geschichte wie die fünf-köpfige Familie Rohrbas gerade mit dem alljährlichen Weihnachtstrubel beschäftigt ist. Man legt sich ins Zeug, damit der Weihnachtsabend ein richtiges Highlight wird und man vor seinen Gästen glänzen kann. Aber dieses Mal läuft irgendwie alles schief. Die viel zu gross geratene Weihnachtsbeleuchtung ist nicht zu gebrauchen und der Jüngste der Familie bringt keine richtigen Töne aus seiner Flöte.

Während die Mutter gestresst herumläuft, kümmert sich ihre jüngere Tochter um ein junges Paar, das eine Bleibe sucht. Schnell quartiert sie die ungebetenen Besucher in die Garage der Familie ein. Denn schon stehen die eigentlichen Gäste der Familie vor der Tür. Der Weihnachtsabend beginnt und wer denkt, dass nun ein wenig Ruhe einkehrt, der irrt sich. Doch dann nimmt der chaotische Abend eine überraschende Wendung und der Familie wird bewusst, für was Weihnachten wirklich steht.

Das Musical wird im reformierten Kirchgemeindehaus, welches für 500 Leute Platz hat, aufgeführt.«Wir rechnen mit 400 Besucherinnen und Besucher», sagt Mettler. «Über einen vollen Saal würden wir uns natürlich freuen.» Zuerst wird aber am 21. Dezember die grosse Hauptprobe sein. «Die Kinder sind bei den Proben für das Musical begeistert dabei, haben aber ein bisschen Respekt vor der grossen Bühne», meint Mettler. Wer die «Rohrbacher Wiehnacht» miterleben will, kann am 22. Dezember gratis beim reformierten Kirchgemeindehaus in Bülach vorbeischauen.