300 000 Franken für 300 000 Kilometer

So funktioniert der Rettungsdienst mit dem neuen Notarztmodell

Mit ihren vier Rettungswagen sind die Sanitäter des Spitals Bülach im Jahr 2017 insgesamt 4145 mal ausgerückt. Das entspricht einem Durchschnitt von gut 11 Einsätzen pro Tag. Seit Anfang 2018 wird der Rettungsdienst mit einem Notarzt-Modell kombiniert. Klaus Homburg, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes, erläutert, was das im Alltag bedeutet: «Bei jedem Notruf, der bei der Einsatzzentrale eingeht, wird abgeschätzt, wie schwer eine Verletzung oder eine Erkrankung ist, wie das Unfallmuster ausschaut – und dann wird entschieden, ob ein Notarzt geordert wird oder nicht.»



Bei einem instabilen Kreislauf, wenn eine bestimmte Gravität der Verletzung vorliegt, wenn jemand nicht mehr atmet – das könnte einen Arzt nötig machen. Während im Rettungswagen immer zwei Sanitäter sind (ein Fahrer, ein Betreuer), würde der Notarzt separat, zusammen mit einem weiteren Sanitäter, in einem (ebenfalls mit allem Notfallequipment ausgestatteten) Personenwagen losgeschickt. «Damit stellen wir ein Maximum an Flexibilität sicher», sagt Homburg. Wird der Notarzt für die Rückfahrt zum Spital in Anspruch genommen, steigt er mit in die Ambulanz ein, und der dritte Sanitäter fährt den Personenwagen zurück.



Stellt sich heraus, dass zwei Sanitäter ausreichen, steht der Notarzt für die Zentrale umgehend wieder zur Verfügung und könnte sofort zum nächsten Einsatz weiterfahren. Seit die Notärzte Anfang 2018 in den Rettungsdienst einbezogen worden sind, kamen sie bei 470 Fahrten zum Einsatz. Das entspricht laut Homburg in etwa der prognostizierten Quote von 20 Prozent. red