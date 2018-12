30-Millionen-Schulhaus treibt die Einheitsgemeinde voran

An der Budgetgemeindeversammlung vom Mittwochabend haben die beiden Finanzvorsteher Nicolas Wälle (Politische Gemeinde) und Hansruedi Leuenberger (Schulgemeinde) einen pauschalen Überblick über die Finanzplanung 2019–2022 von Eglisau gegeben. Im Zentrum steht dabei ein Projekt: der geplante Bau eines neuen Sekundarschulhauses auf dem Areal Schlafapfelbaum. Das Vorhaben wird in der Generalplanung mit Kosten von 30 Millionen Franken veranschlagt – also mit rund 5800 Franken pro Einwohner.

Im September haben die Eglis­auer Stimmbürger dem Austritt aus dem Zweckverband Gemeinsame Sekundarschule Eglisau-Unteres Rafzerfeld zugestimmt. Der Entscheid, der nach dem Nein der Rafzerfelder zu einer weiteren gemeinsamen Planung nur noch Formsache war, stattete die Eglisauer Schulpflege offiziell mit dem Auftrag für den künftigen Alleingang in Sachen neue Sek aus.

Vom Projektstatus ist man noch ein ganzes Stück weit entfernt: Zuvor wird aufgrund des Finanzvolumens ein Architekturwettbewerb stattfinden müssen, vorausgesetzt, die Stimmbürger werden den dazu nötigen Kredit bewilligen. Darüber hinaus wird das Volk im Frühjahr auch gefragt werden, ob es der Umzonung des geplanten Standortgebiets Schlafapfelbaum zustimmen möchte. Dort hat der Gemeinderat jetzt erst einmal Bohrungen in Auftrag gegeben, die Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit geben sollen.

Beide Budgets betroffen

Noch ist so manches nicht entschieden. Und doch beeinflusst eine 30-Millionen-Investition die Budgets beider Körperschaften, wie sie am Mittwoch von den 55 anwesenden Stimmbürgern (1,8%) abgesegnet worden sind. So hat etwa die Schulpflege 1,1 Millionen Franken in die finanzpolitische Reserve eingestellt. Gleichzeitig machte Hansruedi Leuenberger keinen Hehl daraus, dass «Investitionen von voraussichtlich mehr als 30 Millionen Franken zwingend zu einer Steuererhöhung führen müssen».

Nun sprach Leuenberger dabei für die Schulgemeinde. Gemeindepräsident Peter Bär unterstrich an mehr als einer Stelle in seinen Ausführungen, wie wichtig hierbei die gemeinsame Finanzplanung der beiden Gemeinden sei. Denn letztlich werden längst alle Zürcher Gemeinden als Einheitsgemeinden behandelt, wenn es um finanzpolitische Vorgaben geht, wie etwa um den mittelfristigen Ausgleich. Und auch wenn von einem stabilen Steuerfuss die Rede ist, ist stets der Gesamtsteuerfuss gemeint. Insofern ist es auch Aufgabe der Politischen Gemeinde Eglisau, auf den Schulhausbau finanzpolitisch zu reagieren.

Das geschieht primär über eine Zurückhaltung bei den Investitionen. Und das zeigt sich schon im Budget 2019, dessen Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von rund 4,8 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr um rund 1,2 Millionen tiefer ausfallen. Jetzt, wo Eglisau seit derentsprechenden Einzelinitiative von René Lee von Mitte 2017 ohnehin auf dem Weg zur Einheitsgemeinde ist, steht die aktuelle, mehr als nur enge Zusammenarbeit in finanzplanerischen Belangen geradezu beispielhaft dafür, wie wenig finanzielle Eigenständigkeit die noch existierenden Schulgemeinden überhaupt haben können. (Zürcher Unterländer)