3800 Patienten gehen im Ärztezentrum ein und aus – Tendenz steigend

Ein umfassendes Angebot ärztlicher Versorgung für das ganze Wehntal ist nur möglich, weil sich ein Team mit Ärzten verschiedener Fachrichtungen um die Patientinnen und Patienten kümmert. Sie arbeiten gemeinsam im Ärztezentrum in Niederweningen, das vor kurzem in einen Neubau an die Murzlenstrasse umgezogen ist.

Für den ärztlichen Leiter Ulli Imlau ist es wichtig, eine breite Palette medizinischer Dienstleistungen anzubieten. Mit Geschäftsführer Thomas Haehner, der wie er Allgemeinmediziner ist, steht eine weitere qualifizierte Fachkraft im Einsatz. Ein Kardiologe arbeitet ebenfalls im Ärztezentrum.

Neu kümmert sich Christine Schlesinger, Fachärztin für Kinderheilkunde mit allgemeinmedizinischer Weiterbildung, um die Mädchen und Buben ab dem Säuglingsalter. «Niederweningen wächst», sagt Imlau. «Das bedeutet, dass mehr Familien hierherziehen und wir auf ihre gesundheitlichen Bedürfnisse eingehen können.» Demnächst stösst ein Gastroenterologe zur Belegschaft. Er ist Professor und war bisher Chefarzt für Gastroenterologie in einer Klinik in der Schweiz.

Vorsorge ist wichtig

Vor drei Jahren übernahm Ulli Imlau die Leitung des Ärztezentrums von seinem Vorgänger Roland Dillinger, nachdem dieser in Pension gegangen war. «Wir verfolgen den ganzheitlichen Ansatz, indem wir in Kombination mit der Schulmedizin bei unseren Behandlungen auch die Naturheilkunde berücksichtigen», sagt der ärztliche Leiter. «Zudem legen wir grossen Wert auf die Vorsorge.» Er kenne mittlerweile fast alle seine Krankenakten auswendig, erinnere sich an das vorausgegangene Gespräch mit den Patientinnen und Patienten. «Rund 3800 Menschen, ab einem Monat bis ins sehr hohe Alter, betreuen wir im Moment im Ärztezentrum», sagt der Leiter. «Und es werden mehr, weil die Bevölkerung wächst.» Die Kinder, Frauen und Männer kommen aus dem ganzen Wehntal nach Niederweningen und auch aus Gemeinden aus dem Nachbarkanton Aargau. «Wir weisen niemanden ab», erklärt Imlau.

Der stetig wachsende Stamm an Patientinnen und Patienten habe auch mit Vertrauen zu tun, ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit gesund werden und gesund bleiben. Im Ärztezentrum in Niederweningen funktioniere das sehr gut. Gemäss Imlau gibt es für Einwohnerinnen und Einwohner im Wehntal statistisch gesehen weniger Spitalaufenthalte als für den Durchschnitt der Schweizer Bevölkerung.

Schwächen und Grenzen zu erkennen und entsprechend frühzeitig zu handeln, sei im Interesse der Betroffenen. «Im Ärztezentrum kümmern wir uns nicht nur um Schwerkranke.» Viele vitale Rentnerinnen und Rentner erschienen erst in der Praxis, wenn sich eine Untersuchung im Zusammenhang mit der Erneuerung des Fahrausweises aufdränge.

Mehr Anfragen wegen Virus

Im Moment allerdings gibt es zusätzliche Arbeit für das medizinische Personal im Ärztezentrum. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus verlangen zahlreiche Menschen Auskunft am Telefon oder suchen die Praxis früher auf als sonst bei einer Erkältung. Imlau sagt, die Krankheit sei ernst zu nehmen, es bestehe aber kein Grund zur Panik. Für den Hausarzt ist es wichtig, dass sich Leute gut aufgehoben fühlen. «Wir sind für alle da, die Hilfe brauchen.»

«Wir sind für alle da,

die Hilfe brauchen.»Ulli Imlau

Leitender Arzt im Ärztezentrum Niederweningen

Sein berufliches Engagement richtet er voll auf seine Patientinnen und Patienten aus. Der aus Deutschland stammende Arzt ist über seine ursprüngliche Arbeit beim Rettungsdienst zum Medizinstudium gekommen. «Ich wollte etwas machen, das mir wichtig ist, Gesundheit erhalten oder wiederherstellen.» Hausbesuche sind für ihn ebenso selbstverständlich wie die Betreuung von kranken Bewohnerinnen und Bewohnern im Alterszentrum.

Abgrenzung nicht nötig

Ulli Imlau lebt für seinen Beruf und sagt, er müsse sich nicht abgrenzen. Der Umgang mit den Menschen, die ins Ärztezentrum kommen, ist professionell und speditiv. Er findet die richtigen Worte und gibt die passenden Medikamente mit. Dabei hilft ihm seine Fähigkeit, sich an das Gespräch vom letzten Besuch zu erinnern. «Dadurch bleibe ich während der Arbeit geistig fit und brauche kein Programm als Ausgleich.» Die Grenze zwischen Berufs- und Privatleben sei bei ihm ohnehin fliessend.

Auch sportlich muss er sich nicht gross zusätzlich anstrengen. 10000 Schritte täglich schafft er locker während seines beruflichen Einsatzes. Ab und zu schwingt er sich aber aufs Velo. 2016 zum Beispiel hat er mit dem Mountainbike eine Tour über die Alpen unternommen.

Ulli Imlau und seine Frau sind letztes Jahr Eltern geworden. Dieses Ereignis war auch für viele seiner Patientinnen und Patienten aus dem Wehntal etwas, worüber sie sich mit ihm zusammen freuten. Die Rolle als Vater gibt dem engagierten Arzt wohl auch einen neuen Fokus in seinem Privatleben.