40 Güterzüge rattern zusätzlich durch Bülach

Plötzlich liegt das Zürcher Unterland an der Hauptverkehrsstrecke des grenzüberschreitenden Güterverkehrs der Bahn. «Momentan müssen wir die Fenster nachts zum Schlafen schliessen», sagt ein Bülacher Politiker, der direkt an den Gleisen wohnt. «Da fahren jetzt enorm lange Güterzüge vorbei.

Wir haben den Eindruck, dass es sich um ziemlich altes Rollmaterial handelt.» «Es stimmt, dass momentan mehr Güterzüge vorbei fahren. Ich nehme es einfach zur Kenntnis», sagt derweil ein pensionierter Bähnler, der ebenfalls in Bülach an den Gleisen wohnt.

«Schlaflose Nächte habe ich deswegen keine.»



Bewohner aus Bülach

Die Direktbetroffenen haben also schon länger vermutet, dass dieses unübliche Güterverkehrsaufkommen im Unterland mit der Sperrung der deutschen Rheintalstrecke zu tun habe.

Die SBB bestätigen das und reden von einer «kritischen Situation». Denn der Streckenunterbruch nach einem Unfall auf einer Gleisbaustelle am 12. August nördlich von Basel, im deutschen Rastatt, hat immense Auswirkungen auf den internationalen Warenverkehr. Statt 200 Güterzügen pro Tag könne derzeit nur ein Bruchteil davon zwischen der Schweiz und den wichtigen Industriezentren im Norden abgewickelt werden.

Fahren sonst 200 Züge täglich,sind es momentan nur 60

Ein SBB-Sprecher beziffert die Menge der zusätzlichen Züge im Zürcher Unterland auf 40 pro Tag. Diese würden sonst nicht auf dieser Route verkehren. Momentan aber rattern die Cargo-Loks der SBB oft mit LKW-Containern im Schlepptau vor allem auch nachts durch die Region, wenn der Personenverkehr ruht. «Schlaflose Nächte habe ich deswegen aber keine», meint der besagte Bülacher Pensionär, der nicht genannt werden möchte.

Wie stark der internationale Nord-Süd-Güterverkehr auf der Schiene derzeit eingeschränkt ist, zeigt auch der Fakt, dass über einen Monat nach dem Unfall in Rastatt nur ein knappes Drittel aller Güterzüge überhaupt fahren können. SBB-Cargo ist der grösste Akteur auf der betroffenen Achse und so sei man entsprechend stark von der Sperre betroffen, heisst es.

Die SBB-Medienstelle schreiben dazu: «Dank der engen Zusammenarbeit konnte die Anzahl Zugfahrten über die Ausweichrouten auf rund 60 pro Tag gesteigert werden. Mittlerweile wird rund 30 Prozent der Güterverkehrs-Nachfrage über die Schiene spediert. Dies soll in den nächsten Wochen auf 50 bis 60 Prozent gesteigert werden.»

Deutschlands Bahnlinien oft nicht einmal elektrifiziert

In den ersten Tagen und Wochen nach dem unplanmässigen Unterbruch war es zu einigen Schwierigkeiten gekommen. Umleitungen sind im Bahnverkehr eben nicht so einfach aufzugleisen, wie auf der Strasse. Wie die SBB nun in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung durchblicken lassen, sind die Möglichkeiten auf den Umleitungsrouten in Deutschland und Frankreich auch lange nicht optimal ausgenützt worden.

Dies hat mitunter auch damit zu tun, dass auch auf einzelnen Ausweichstrecken gebaut wurde und wieder andere Strecken schon gar nicht elektrifiziert sind wie es in der Schweiz überall üblich ist. Hierzulande wurde aus versorgungstechnischen Gründen (kein Kohlevorkommen), bereits früh mit der Elektifizierung des gesamten Eisenbahnnetzes begonnen.

Die nun befahrene Ausweichstrecke Oerlikon-Bülach-Eglisau wurde beispielsweise bereits 1928 mit Strommasten ausgerüstet, während ennet des Rheins in Deutschland noch bis heute viele Strecken nur im Dieselbetrieb befahrbar sind. Selbst Hauptachsen wie etwa Zürich-München sind noch immer nicht durchgehend elektrifiziert.

Zu wenig kundige Lokführer verschärfen das Problem

Das Hauptproblem, weshalb nicht mehr Ausweichzüge verkehren können, sei aber der Mangel an strecken- und fahrzeugkundigen Lokführern für die Züge auf den Umleitungsrouten, hatten die SBB feststellen müssen. Die Bahnchefs der Schweiz, Deutschlands und Frankreichs hatten deshalb vor kurzem ein Massnahmenpaket vereinbart.

Die unbefriedigende Situation wird aber ohnehin bald ein Ende haben. «Gemäss Informationen der Deutschen Bahn DB kann die Strecke bereits wieder am 2. Oktober befahren werden», heisst es in einer SBB-Meldung von letzter Woche. Der Unterbruch sollte zunächst sogar noch etwas länger dauern, nämlich bis am 7. Oktober wie die deutsche Seite einst angekündigt hatte.

«Wir sind froh, wenn es wieder vorbei ist mit den vielen Güterzügen», sagt der Bülacher Anwohner, der somit die Fenster nachts zum Schlafen bald wieder etwas geöffnet lassen kann. (Zürcher Unterländer)