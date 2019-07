400 Teams aus der ganzen Welt treten gegeneinander an

Die Floorball Prague Games sind im Unihockey eine grosse Nummer. Rund 400 Teams aus der ganzen Welt, unter anderem sogar aus Asien, werden in Prag eine Woche lang gegeneinander antreten. Aus dem Kanton Zürich werden 20 Teams dabei sein, 13 Knaben- und sieben Mädchenteams. Sie werden unter dem Namen «Zurich United» antreten. «Zurich United» spielt allerdings nur in Prag – einen Unihockeyverein mit diesem Namen gibt es in der Schweiz nicht.

Probleme bei Hotel-Buchung

Vor etwas mehr als zwei Wochen wurden jene Jugendlichen, die aus dem Kanton Zürich mitmischen, in der Sporthalle Buchholz in Uster versammelt. Rund 350 Mädchen und Knaben waren an jenem Sonntag anwesend. Der Zusammenzug fand zum vierten Mal statt. Zuvor wurden einzig Teams aus der Region Zug nach Prag geschickt. «Früher versammelten sich die Zürcher Spielerinnen und Spieler noch in Zug», sagt OK-Präsident René Dürler. «Aber Köbi Eugster, der den Zusammenzug in Zug jeweils organisierte, hatte zu viele Mannschaften. Deshalb fragte er mich an, ob ich etwas Ähnliches in Zürich machen wolle.» Dürler trommelte daraufhin ein paar Leute zusammen – die Idee für «Zurich United» war geboren.

Inzwischen hat auch der Zusammenzug in Uster eine kritische Grösse erreicht. «Zählt man zu unseren Teams noch die 20 Mannschaften aus Zug hinzu, reisen wir jetzt mit doppelt so vielen Teams an wie früher», sagt Dürler. Und das schaffe in erster Linie bei der Reservation des Hotels Probleme: «Wir bekommen nicht mehr Zimmer, und wir möchten die Spielerinnen und Spieler auch nicht über mehrere Hotels verteilen.» In diesem Jahr habe man daher auf insgesamt 15 Spielerinnen und Spieler verzichten müssen.

Spass steht im Vordergrund

Wie erklärt sich Dürler diesen Boom? «Die Begeisterung für das Unihockey ist sehr gross», sagt er. «Und sollte die Sportart irgendwann olympisch werden, könnte die Popularität noch weiter ansteigen.» Zudem seien die Floorball Prague Games nicht einfach irgendein Turnier. «Viele der heutigen Cracks haben dort schon teilgenommen.» Und auch die Eltern reisen gerne mit. «Sie nehmen die Gelegenheit wahr, um etwas von Prag zu sehen.» Dank den öffentlichen Verkehrsmitteln erreiche man die wichtigsten Orte in der tschechischen Hauptstadt relativ einfach.

Die meisten Spielerinnen und Spieler sind übrigens in einem Verein aktiv, aber nicht alle. «Das ist keine Bedingung», so Dürler. «Der Spass steht im Vordergrund.» Das bestätigt auch sein Sohn David. Er stammt aus Bülach und spielt normalerweise bei GC. «Bei GC geht es natürlich vor allem um die Leistung», sagt der 19-Jährige. «Da hat jeder ein Ziel. Selbstverständlich wollen wir auch in Prag gewinnen, aber wenn wir verlieren, ist es nicht so dramatisch.» Und wie steht es mit der Arbeit für den Schreinerlehrling? «Ich habe die letzten Prüfungen schon hinter mir», sagt Dürler. Zudem habe er bereits eine Woche Ferien bezogen.

Einfach Ferien nehmen – das kann Céline Hertach nicht. Die 14-Jährige aus Samstagern geht noch zur Schule und reist zum zweiten Mal mit nach Prag. «Wir mussten ein Gesuch schreiben», sagt die Torhüterin, die beim UHC Einhorn Hünenberg spielt und zusätzlich noch bei den Kloten-Dietlikon Jets trainiert. «Letztes Jahr war es schwieriger, frei zu bekommen. Aber die Schule unterstützt mich sehr.»

Noch kein Schweizer Sieg

Was gefällt ihr am Turnier in Prag? «Ich finde es toll, dass man andere Teams kennenlernt und auch gegen andere Länder spielt», sagt sie. Konkrete Ziele habe sich ihr Team keine gesetzt. «Wir würden natürlich gerne so weit wie möglich kommen», sagt die Torhüterin, die eines Tages gerne mal im Nationalteam spielen möchte. «Aber das Wichtigste ist: Wir wollen als Team in Prag einfach Spass haben.»

Trotz des Spassfaktors: René Dürler hofft, dass mal ein Schweizer Team einen Sieg erringen würde. Das ist nämlich noch nie passiert. «Der Ehrgeiz ist da», sagt Dürler. (Zürcher Unterländer)