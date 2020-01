432 LED-Sticks für 12 Sekunden Film

Gespannt wartete eine Schar von Medienschaffenden am Mittwoch auf die Filmpremiere des neuen Tunnelkinos in der Skymetro. Stefan Gross, Chief Commercial Officer bei der Flughafen Zürich AG, war gerade dabei, die wichtigsten Neuerungen zu erklären, da geschah es: Die Seilbahn legte einen Frühstart hin. Dummerweise stimmten auf der Jungfernfahrt dadurch Bild und Ton des neuen Filmes nicht miteinander überein. Dies wäre einem Laien gar nicht aufgefallen, wenn Gross den Fauxpas danach nicht erwähnt hätte. Da die U-Bahn-Fahrt in Richtung Dock E nur wenige Minuten dauert, war das Ganze halb so schlimm. Denn letztlich fuhr der Zug mit den Journalistinnen und Journalisten einige Male hin und her. Und danach passte jeweils auch alles zusammen.

Natur statt Werbung

Das neue Tunnelkino ist ein gemeinsames Projekt von der Flughafen Zürich AG und Schweiz Tourismus. 432 LED-Sticks sind so an der Tunnelwand angebracht, dass sie 36 Bilder pro Sekunde entstehen lassen. Insgesamt dauert der Film rund 12 Sekunden. Zurzeit sind Aufnahmen vom Titlis und des Matterhorns zu sehen. Letizia Elia, Head Business Development bei Schweiz Tourismus, sagt: «Wir wollen den Touristen nach ihrer Anreise einen Einblick in unser Land gewähren. Die authentischen und spektakulären Aufnahmen sollen die Natur als Hauptmotiv der Schweiz wiederspiegeln.»

In einem der Filme sind unter anderem Aufnahmen des Matterhorns zu sehen. Eine andere Version zeigt den Titlis. Foto: PD

Die neue LED-Technologie ermöglicht eine grosse Flexibilität in der Auswahl der Inhalte. So können die Filme je nach Tages- oder Jahreszeit angepasst werden. Früher, als während der Fahrt mit der Seilbahn unter anderem noch das Heidi oder der Fahnenschwinger zu sehen waren, funktionierte das System wie ein Daumenkino: Statt LED-Sticks zeigten Bildschirme entlang der Tunnelwand einzelne Standbilder. Durch das Vorbeifahren nahm das Auge dann die Bewegung der Figuren wahr.

Die Flughafen Zürich AG hat sich laut eigenen Aussagen auch nach der Erneuerung des Kinosystems bewusst gegen die Ausstrahlung von kommerziellen Inhalten entschieden.

Meistfrequentierte Seilbahn

Von den rund 2500 Seilbahnen in der Schweiz, die meisten stehen in den Kantonen Wallis und Graubünden, zählt keine so viele Gäste, wie jene am Flughafen Zürich. Die vollautomatische Bahn, deren Antrieb per Seilzug erfolgt, transportiert jährlich rund acht Millionen Passagiere. Auf dem Weg vom Airside Center zum Dock E unterquert sie die Piste 10/28, verschiedene Rollwege, das Vorfeld und das Dock A. Die 1,1 Kilometer lange Skymetro ist auch die teuerste Seilbahn der Schweiz – 176 Millionen Franken hat sie gekostet. Sie ist seit 2003 in Betrieb und wurde 2009 nochmals erweitert.