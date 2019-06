4,5 Millionen weniger aus dem Ausgleichstopf

Von den 44 Gemeinden der Region werden 36 im nächsten Jahr Finanzausgleich beziehen. Total werden 194,4 Millionen (Vorjahr: 194,6 Mio.) an Ressourcen- und Sonderlastenausgleichen ins Unterland bezahlt, während die 6 Gebergemeinden zusammen 62,2 Mio. (Vorjahr: 57,9 Mio.) an Abschöfpung in den Topf einschiessen.

Kloten, Wallisellen, Neerach, Winkel und Opfikon zahlen ein

Damit emfängt das Unterland netto 132,2 Mio., 4,5 Mio. weniger als fürs 2019. Noch 2017 waren es netto nur 89,6 Mio., auch weil die Gebergemeinden deutlich mehr an Abschöpfung einzahlten. Pro Kopf den grössten Batzen erhalten per 2020 Oberglatt (Total: 14,4 Mio.), Rorbas (4,8 Mio.) Bachs (1,2 Mio.) und Wasterkingen (1,2 Mio.) mit je über 2000 Franken pro Einwohner. Geld einzahlen müssen Kloten (Total: 32,7 Mio.), Wallisellen (20 Mio.), Neerach (4,8 Mio.), Winkel (2,4 Mio.) und Opfikon (2,2 Mio.).

Wie viel Ausgleich eine Gemeinde erhält, hängt im Wesentlichen von der Differenz ihrer relativen Steuerkraft zum Kantonsmittel (von vor 2 Jahren) ab. Von 2017 auf 2018 war das Mittel um 48 auf 3721 Franken gesunken. (Zürcher Unterländer)