60 Bewerber buhlen um Bauernhof

Auf einer Landwirtschaftsfläche von rund 4 Hektaren – das entspricht 40 000 Quadratmetern oder etwa 6 Fussballplätzen – möchte der Dälli­ker Gemüseproduzent im Churer Rheintal ein Gewächshaus bauen, um darin im Winter Salat und im Sommer Gurken und Cherrytomaten zu produzieren. Das Projekt star­teten die Dälliker bereits im Jahr 2013 (der ZU berichtete).

Energie verpufft

Doch warum im Bündnerland? In Trimmis steht die Kehrichtverbrennungsanlage des Gemeindeverbands für Abfallentsorgung in Graubünden (Gevag). In den 42 Jah­ren ihres Bestehens ist aus der einfachen Verbrennungsanlage ein Dienstleistungsbetrieb und ein Kraftwerk geworden, das elektrischen Strom, Fernwärme und Prozessdampf produziert und verkauft. Nicht genutzt werden kann bis heute jener Teil der Energie, der als Restwärme in der Umgebung verpufft.

Diese verlorene Energie möchten die Dälli­ker Brüder nutzen, um ihre geplanten Gemüse­häu­ser zu beheizen. Eine ähn­liche Anlage betreiben sie bereits in Hinwil, wo die Abwärme der Keh­richt­verbrennungsanlage Zürcher Oberland (Kezo) genutzt wird. Die Betreiber der Gevag-Anlagen in Trimmis wären an einer Kooperation mit den Furttaler Gemüseproduzenten sehr interessiert, wie Geschäftsführer François Boone erklärte. «Das Projekt geniesst in Graubünden ein grosses Ansehen und es wäre sehr willkommen», sagte Boone bereits vergangenen Herbst.

Rund 60 Bewerber

Bisher waren die Gemüsepro­duzenten aus dem Furttal ver­geblich auf der Suche nach dem benötigten Landwirtschaftsland möglichst nahe bei der Kehrichtverbrennungsanlage. Die Nähe deshalb, damit die Energielei­tungen möglichst kurz gehalten wer­den können.

Diverse Landsicherungsprojekte scheiterten; doch vergangenes Jahr tat sich eine erfolgversprechende Tür auf: Die Bürgergemeinde Trimmis besitzt in der Nähe der Abfallanlage einen 20 Hektar grossen Bauernhof, der im November zur Neuverpachtung ausgeschrieben worden ist. «Ich hoffe, wir werden doch einige Bewerbungen erhalten», sagte damals Thomas Nie­de­rer, der Präsident der Bürgergemeinde Trimmis.

Niederer sollte überrascht werden: Nicht weniger als rund 60 Bewerbungen von Bündnern und Ausserkantonalen sind für die Hofpacht eingegangen. «Das ist viel mehr, als erwartet», sagte Nie­de­rer nun auf Anfrage. Was jetzt anstehe, sei die aufwendige Auswertung der Angebote. «Nächste Woche beginnen wir mit der Triage», sagte der Bürgergemeindepräsident. Auch das Bünd­ner Amt für Landwirtschaft werde an der Evaluation mitarbeiten. Im Verlauf des Frühjahrs werde entschieden, wer die Pacht bekomme, sagte Thomas Niederer.

Kooperation möglich

Trotz der riesigen Konkurrenz um die Pacht sind die Furttaler Gemüseproduzenten Gebrüder Meier zuversichtlich. «Wir rechnen uns durchaus gute Chancen aus», sagte Geschäftsleitungsmitglied Markus Meier, der im Betrieb für die Vermarktung und den Vertrieb sämtlicher Produkte zuständig ist. Die Chancen auf die Pacht sieht er noch dadurch verstärkt, dass der Hof möglicherweise gemeinsam mit einer Churer Firma übernommen werden könnte. Diese betreibt Tierhaltung und produziert unter ande­rem Spargeln und Beeren.

Da die Dälli­ker für ihre Gewächs­häuser nur rund 4 der 20 Hofhektaren benötigen würden, liessen sich durch die Zusammenarbeit mit der Bündner Landwirtschaftsfirma auf dem Hof der Bürgergemeinde Trimmis Synergien nutzen. Zudem misst die Luftlinie zwischen der Gevag-Anlage und dem Pachtbetrieb nur rund 660 Meter, was die Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung gewährleisten würde.

Haus mit zwei Wohnungen

Die Pacht umfasst nebst den 20 Hektaren Landwirtschaftsland ein Wohnhaus und ein Öko­nomie­gebäude. Gemäss Doku­mentation für die Neuverpachtung des Landwirtschaftsbetriebs handelt es sich um ein Zweifamilienhaus mit einer Dreieinhalb­zimmerwohnung im Erdgeschoss und einer Viereinhalbzimmerwohnung im Ober­geschoss. Das Haus könnte zur Unterbringung von Angestellten des Betriebs genutzt werden.

Das Ökonomiegebäude umfasst einen Milchviehstall für 28 Grossvieheinheiten, ein Milch­zim­mer und eine Garage. Angegliedert sind eine Re­mise, vier Kunst­stoffsilos und ein Hof­dünger­lager. «Vor der Neu­verpachtung werden gewisse Sanie­rungsarbeiten an den Gebäu­den durchgeführt», heisst es in der Ausschreibungsbro­schüre. (Zürcher Unterländer)