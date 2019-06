60 Elektrofahrzeuge rollen in die Altstadt

Die grösste, jährlich stattfindende E-Mobil Rallye der Welt macht am Sonntag, 16. Juni, Halt in Bülach. Dort empfängt Stadtrat Hanspeter Lienhart (SP) die Teilnehmenden in ihren rund 60 Fahrzeugen, darunter auch E-Bikes und E-Motorräder.

Vom 14. bis 22. Juni führt die Wave-Rallye durch alle 26 Kantone der Schweiz. Wave steht für World Advanced Vehicle Trophy. Gestartet wird dieses Jahr in Reinach BL. Zu bewältigen sind rund 1600 Kilometer, darunter spektakuläre Alpenpässe.

E-Autos fahren die gesamte Strecke und werden – wenn von der Reichweite her möglich – alle Kantone besuchen. Elektro-Bikes und Fahrzeuge mit geringer Reichweite fahren zum Teil kürzere Strecken und lassen ein paar Kantone sowie Pässe aus.

Am 16. Juni werden die E-Mobile von Altdorf über Glarus und Meilen fahren, ehe sie von 16.30 bis 18.30 Uhr an der Bülacher Marktgasse Halt machen. Die Fahrerinnen und Fahrer stehen dort für Auskünfte zur Verfügung. Zudem besteht die Gelegenheit, Fahrzeuge zu testen.

Fahren ist nur die eine Hälfte

Der Kreis der Rallye-Teilnehmenden ist bunt gemischt; vertreten sind sowohl Privat-Teams, als auch Unternehmen und Medien. Jeden Tag gibt es eine kleine Prüfung, beispielsweise eine Schnitzeljagd, bei der die Teams dem Road Book folgend gewisse Punkte auf einer Strecke finden und dort Fragen beantworten müssen. Zudem muss jedes Team sein E-Fahrzeug dekorieren und einen Blog schreiben. So kann es Punkte sammeln. Das Ziel liegt dieses Jahr in der Stadt Zug, wo auch die Siegerehrung stattfindet. Neben dem Erfolg streben die E-Mobilisten vor allem eines an: Sie wollen zeigen, dass die E-Mobilität sauber und alltagstauglich ist. Zu diesem Zweck finden an den meisten der 40 Orte, durch welche die E-Mobil-Rallye führt, Infotreffen mit Behörden, Schulen und der Bevölkerung statt. Auch müssen die Fahrer sicherstellen, dass die Energie, die sie während der «Wave» verbrauchen, mit Solarenergie ins Netz eingespeist wird. Die Veranstaltung findet seit 2011 jährlich statt. (dsh)

Mehr unter www.wavetrophy.com. (Zürcher Unterländer)