60 Hände retten 251 Tonnen Lebensmittel

Sylvia Hintermeister ist eine Frau der ersten «Tischlein deck dich»-Stunde in Bülach. Gemeinsam mit rund 30 weiteren Freiwilligen ist sie regelmässig im Einsatz, wenn der Lieferwagen der Organisation (siehe Kasten) mit Lebensmitteln vor dem reformierten Kirchgemeindehaus vorfährt. Auch einige ihrer Kolleginnen sind von Beginn weg dabei.

Die Helferinnen des Bülacher «Tischlein deck dich» sind ein eingespieltes Team.

Die Handgriffe haben sich deshalb längst eingespielt. Es dauert nicht viel länger als eine halbe Stunde, und die Ware ist auf den Tischen verteilt – nach Produktegruppen sortiert und hübsch präsentiert. Rund 900 Kilogramm Lebensmittel sind es im Durchschnitt pro Woche.

Was angeliefert wird, ist jedes Mal eine Überraschung. Denn es ist das, was in den Läden und bei Produzenten übrig bleibt: zwar einwandfrei, aber eben nicht mehr verkäuflich. Heute sind es unter anderem Berge von Gemüse und Obst, Konserven, kistenweise Brot und Getränke. Milchprodukte und Fleisch lagern in Kühlboxen. Grosse Mengen Teigwaren und Kartoffeln haben die Freiwilligen in kleine Säcke umgefüllt. «So bekommen möglichst viele etwas davon», sagt Hintermeister.

Jede Woche profitieren 160 Personen

Seit zehn Jahren gibt es die Abgabestelle von «Tischlein deck dich» in Bülach. Jeden Dienstagvormittag werden dort während einer Stunde Lebensmittel an armutsbetroffene Menschen verteilt. Rechnet man deren Familienangehörige dazu, profitieren jede Woche rund 160 Personen davon. Kundinnnen und Kunden bezahlen den symbolischen Preis von einem Franken pro Einkauf. Viele kommen jede Woche und erhalten dabei meist Waren im Wert von rund 50 Franken. Um das Angebot nutzen zu können, müssen sie ihre finanzielle Situation einmal jährlich durch eine regionale Sozialfachstelle prüfen lassen.

«Kürzlich gestand mir eine Frau, sie habe momentan nicht einmal den Einfränkler für den Warenbezug.»Ursula Krebs

Diakonin der reformierten Kirchgemeinde

Seit 2010 wurden alleine in Bülach 251 Tonnen Lebensmittel im Wert von über 1,6 Millionen Franken vor der Vernichtung gerettet. «Die Kundinnen und Kunden kommen aus dem gesamten Zürcher Unterland zu uns», sagt Ursula Krebs. Als Diakonin der Reformierten Kirchgemeinde ist sie Ansprechperson der Freiwilligen und darf im Rahmen ihrer Beratungsgespräche einige Bezugskarten abgeben: «Für Menschen in Notsituationen bedeutet das Angebot eine echte Entlastung.» In ihrem Beruf erlebt Krebs immer wieder, wie knapp manche Menschen kalkulieren müssen. «Erst kürzlich gestand mir eine Frau, sie habe momentan nicht einmal den Einfränkler für den Warenbezug.».

Hat sie keine Mühe, Freiwillige für einen regelmässigen Einsatz zu finden? «Überhaupt nicht. Als ich einen entsprechenden Aufruf machte, konnte ich mich vor Anfragen kaum retten.» Dieses Engagement und der damit verbundene Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln werde als besonders sinnhaft und unmittelbar empfunden. Auch sie selbst sagt: «Es ist schade, dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden müssen, wenn sie doch noch problemlos für den Verzehr geeignet wären.» Die von «Tischlein deck dich» genannten Zahlen sind eindrücklich: In der Schweiz landen im Jahr über 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall, während rund 675000 Menschen am oder unter dem Existenzminimum leben.

Die Kundinnen bringen ihre Einkaufswagen in Stellung.

Noch merke man beim Bülacher «Tischlein deck dich» nichts von den im Trend liegenden «Food-Waste-Apps», die es allen erlauben, überschüssiges Essen vor der Vernichtung zu retten. Auch diesmal dürfen Hintermeister und ihre Kolleginnen wieder viele Kundinnen und Kunden mit prall gefüllten Taschen verabschieden.