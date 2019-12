60 Millionen Franken Schulden – doch Bassersdorfer bleiben unbeeindruckt

Familientreffen bergen oft ein erhöhtes Konfliktpotenzial. So gesehen hatte der Präsident der örtlichen Rechnungsprüfungskommission (RPK) den passenden Vergleich gewählt an der Bassersdorfer Gemeindeversammlung. Da verglich Bernhard Dettwiler (EVP) sein Dorf nämlich mit einer Familie – der «Familie B.».

So wähnte man sich am Donnerstagabend im vollen Singsaal des Schulhauses Mösli bald mitten in einem Familienstreit. 118 stimmberechtigte «Familienmitglieder» (1,6%) waren gekommen, mehr als die Behörden bei der Wahl dieses kleineren Versammlungsortes erwartet hatten. Und wie so oft bei Familienkonflikten ging es ums Geld: Als einziges Traktandum stand das Budget samt Steuerfussfestsetzung für 2020 zur Debatte.

Nach intensiven Diskussionen stand über zwei Stunden später fest: Das Budget wird, bis auf eine kleine Umbuchung, wie vom Gemeinderat vorgeschlagen, bewilligt, und der Steuerfuss verbleibt bei 109 Prozent.

Hoher Investitionsbedarf ist das Problem

Während sich Finanzvorsteher Christoph Füllemann (parteilos) anfänglich noch über einen ähnlich guten Voranschlag wie im Vorjahr freute und stolz auf die «Punktlandung» im neuen Budget (rund 410000 Franken Ertragsüberschuss bei 72,1 Millionen Gesamtaufwand) verwies, tönte es aus dem Saal rasch ganz anders. RPK-Präsident Dettwiler hielt fest, der Cashflow sei deutlich kleiner geworden, die Schulden auf rund 60 Millionen Franken angestiegen und die Aussichten unsicher.

Längerfristig sei so kein Schuldenabbau möglich. Das Budget sehe zwar gar nicht so schlecht aus, aber der hohe Investitionsbedarf sei das Problem. In den kommenden Jahren stehen zum Beispiel Sanierungen des Freibades und des Schulhauses Geeren an sowie Massnahmen zum Hochwasserschutz im Dorf. Insgesamt muss Bassersdorf bis 2023 gegen 36 Millionen an Investitionen stemmen.

Blumenkistchen bleiben

Alt-Gemeinderat Franz Wyss (FDP) erkundigte sich bei seinen Nachfolgern mehrfach nach Sparpotenzial, meinte damit aber nicht die Blumenkistchen am Geländer des Dorfbachs. Entnervt musste er einsehen, dass auf die Schnelle nichts ausfindig zu machen war, das sich für Sparübungen eignen würde. – «Ich habe Mühe, wenn wir dauernd vom Sparen sprechen, beginnen wir doch darüber zu reden, worauf wir verzichten können», hielt Finanzvorsteher Füllemann dagegen. Zwar habe man aktuell deutlich mehr Steuereinnahmen aus früheren Jahren bekommen. Aber ans Schulden-Zurückzahlen sei frühestens ab 2023 zu denken, wenn der Selbstfinanzierungsgrad wieder über 100 Prozent liegen werde.

«Wenn wir unsere Schulden jemals abbauen wollen, gehts nicht ohne Schmerzen», rief RPK-Präsident Dettwiler in den Saal. Entweder gehe das über Streichungen oder höhere Einnahmen. Konsequenterweise beantragte die RPK sodann – unterstützt von SP und IG Basi – die Erhöhung des Steuerfusses um 3 Prozentpunkte. Das löste heftige Reaktionen aus. «Wir sind für den RPK-Antrag», tönte es von SVP-Vertreter Andreas Koller, «aber nicht jetzt.» Dies führe nur zu noch mehr Schulden, bis die ersten Kredite zur Rückzahlung fällig seien. Der Gemeinderat sprach von einer geplanten Klausurtagung mit einer Auslegeordnung und empfahl, die Steuern vorerst nicht zu erhöhen.

Weder mutig noch moderat

Weitere Anträge für eine «moderate» Erhöhung um 1 Prozent oder gar um «mutige» 5 Prozent wurden gestellt. Letzterer von Handelsrichter Hans Moser (parteilos), der meinte: «Vorfinanzierung ist der erste Schritt zum Schuldenabbau.» Doch alle Anträge scheiterten. Trotz drückender Finanzsorgen: Die gespaltene «Familie B.» zeigte sich ziemlich unbeeindruckt. Einziger Erfolg der RPK blieb letztlich, dass ihr zweiter Antrag angenommen wurde. Somit werden 400000 Franken des budgetierten Überschusses im nächsten Jahr in die finanzpolitische Reserve verbucht.

Im Advent 2020 wird sich die «Familie B.» wieder zusammenfinden, um erneut über Finanzen zu streiten. Die Schuldenlast wird bis dahin weiter ansteigen und das Konfliktpotenzial wohl nicht verschwinden.

Skilager, Aussichtsturm und Verbindungsstrasse

Nebst dem Budget und Steuerfuss gabs auch andere Themen an der Gemeindeversammlung. Unter anderem musste sich Bassersdorfs Bauvorsteher Christian Pfaller (SVP) für ein «Herzensprojekt» des gemeinsam organisierten Forstreviers wehren. Denn die Idee eines Aussichtsturms im Hardwald wäre fast gestorben. Während der Budgetdebatte kam ein Streichungsantrag, der aber abgelehnt wurde. Die Planung mit den Nachbargemeinden (Kloten, Dietlikon, Wallisellen und Opfikon) kann also weitergehen.

Zudem gabs Anfragen aus der Bevölkerung. So wurde bekannt, dass die Schule im Februar 2019 kein Skilager mehr durchführen konnte. Dies aufgrund von Leitermangel, Lehrer könnten dazu nicht (mehr) verpflichtet werden. Stattdessen werde nun ein einzelner Schneesporttag organisiert. Weiter beantwortete der Gemeinderat eine Anfrage zu einer möglichen Verbindungsstrasse südlich am Dorf vorbei. Die Auswirkungen einer solchen Strasse würden derzeit in Studien mit dem Kanton und der Stadt Kloten geklärt. Einen Richtplaneintrag habe man eingefordert.