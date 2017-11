64-Jähriger fährt Mädchen auf Fussgängerstreifen an

Nach dem Eindunkeln passierte am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf einem Fussgängerstreifen in Regensdorf ein Unglück: Ein 64-jähriger Mann war in seinem Auto auf der Neuen Dällikerstrasse in Richtung Dällikon unterwegs. Bei der Eimündung der Holenbachstrasse fuhr der Mann in ein Mädchen, das auf seinen Inline-Skates über den Fussgängerstreifen rollte.

Das 11-jährige Kind fiel verletzt hin und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen. Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird derzeit untersucht, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Sie sucht nach Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat und zur vorherrschenden Strassenbeleuchtung Angaben machen kann, soll sich bitte melden (044 / 863 41 00).