8000 Kilometer im Auto für einen guten Zweck

Nur Autos, die mindestens 20 Jahre alt sind oder Fahrzeuge, die weniger als 1000 Euro kosten werden zur Europa Orient Rallye zugelassen. Die Teams dürfen auf keinen Autobahnen fahren und der Einsatz von Navigationsgeräten ist verboten. Übernachten dürfen sie nur im Auto, im Freien, in mitgebrachten Zelten oder in Hotels, die im Schnitt weniger als 11,11 Euro pro Nacht und Person kosten. Das sind nur einige der Regeln, welche die Teilnehmer der Europa Orient Rallye einhalten müssen.

Was für viele Leute eine Qual wäre, ist für sechs Freunde aus dem Kanton Zürich eine «coole Abenteueridee». Die Freiensteiner Philipp Hediger (33) und Sandhya Mirajkar (24) stehen am Ursprung der gewagten Reisepläne. «Philipps Schwager hat bereits an der Rallye mitgemacht. Und da wir alle gerne neue Kulturen kennenlernen, haben wir uns für den Event angemeldet», erzählt Mirajkar.

Der Aufwand ist grösser als gedacht

Die Freude über die erfolgreiche Anmeldung wurde jedoch schnell getrübt. «Wir haben den Aufwand unterschätzt. Es war nur schon schwierig, passende Teamkollegen zu finden», sagt Sandhya Mirajkar, die das Team koordiniert. Richtig geschockt waren die Freunde aber erst, als sie das Budget erstellt haben. Insgesamt 40000 Franken werden sie für die Reise benötigen. Bei sechs Teammitgliedern sind das rund 6500 Franken pro Person. «Das ist ein riesiger Betrag wenn man bedenkt, dass die meisten von uns erst kürzlich das Studium abgeschlossen oder sich selbstständig gemacht haben.»

Das Team «Fast&Falafel» besteht aus sechs abenteuerlustigen Freunden. Sie sind auf der Suche nach Sponsoren. Foto: PD

Für das Team ist deshalb klar: Ohne Sponsoren, keine Rallye. «Wir suchen grosszügige Gönner aus der Region, die unser Projekt genauso spannend und verrückt finden wie wir.» Dabei denkt Mirajkar zum Beispiel an lokale Garagenbetriebe: «Wir wären froh, wenn uns jemand die Autos oder mindestens Ersatzteile sponsern könnte.» Die Firmen erhalten für ihre finanzielle Unterstützung eine Gegenleistung, ähnlich wie bei einem Crowdfunding. So wird jeder Sponsor auf den Fahrzeugen verewigt und erhält eine Postkarte von unterwegs. «Ausserdem produzieren wir ein Rallyevideo, welches wir auf Youtube und unseren Websites veröffentlichen. Die Gönner werden in der Youtube-Beschreibung und im Abspann dieser Aufnahmen erwähnt», verspricht die 24-Jährige Sandhya Mirajkar, die beruflich in der Medienbranche arbeitet.

Probleme und Alltage von Kulturen kennenlernen

Die Suche nach Sponsoren hat eben erst begonnen. «Wenn wir bis Anfang März zu wenig Rückmeldungen bekommen, müssen wir höchstwahrscheinlich auf die Rallye verzichten», sagt Mirajkar. Ihr sei aber auch klar, dass sie und ihre Freunde einen Teil der Kosten selbst übernehmen müssen. «Es sind letztlich auch Ferien für uns.» Aufwändige Ferien. «Das gehört zum Abenteuer. Wir freuen uns, den Alltag und die Probleme verschiedener Kulturen hautnah zu erleben. Zudem ist es spannend zu beobachten, wie sich die Landschaft verändert.»

Auf dem Weg von Deutschland in den Orient wird das Team rund 14 Länder durchqueren und insgesamt drei Wochen unterwegs sein. In dieser Zeit müssen die Teilnehmer verschiedene Aufgaben lösen. «Vor dem Start erhalten wir ein Roadbook, in dem alles beschrieben ist. Bei den Challenges wird es sich um spielerische Sachen handeln, bei denen man mit anderen Leuten in Kontakt kommt.»

«Wenn wir bis Anfang März zu wenig Rückmeldungen bekommen, müssen wir höchstwahrscheinlich auf die Rallye verzichten.»Sandhya Mirajkar

Zu den angepeilten Destinationen gehören unter anderem Städte wie Teheran oder Istanbul. Das sind Orte, über die es in jüngster Vergangenheit in den Medien immer wieder negative Schlagzeilen zu lesen gab. Macht es keine Angst, solche Gebiete auf abgelegenen Nebensträsschen zu passieren? «Klar haben wir dieses Thema untereinander besprochen. Wir haben aber viel Vertrauen in das erfahrene Rallye-Komitee», sagt Sandhya Mirajkar.

Handys und Kameras mit Solarenergie aufladen

Auf der Reise, die am 11. Mai in Heilbronn (D) startet, wird Strom zum wahren Luxusprodukt. Ein Leben ohne Smartphone ist heute eigentlich unvorstellbar. Mirajkar sagt: «Ich freue mich auf die handyfreie Zeit.» Ein Problem dürfte aber das Aufladen des Film-Equipments darstellen. «Wir möchten Solarladegeräte mitnehmen. Mal schauen ob das funktioniert.» Wenn nicht, reiche die Zeit aus, um manchmal in einem Internetcafé Halt zu machen und die Geräte dort aufzuladen.

Die Teilnehmer müssen sich auf der Reise selbst um die Reparaturarbeiten kümmern (Foto: PD)

Neben Sandhya Mirajkar und Philipp Hediger gehören auch Alex Spoerndli (24), Sandra Lovec (29), Marcel Meier (31) und Fabrizio Pollice (33) zum Unterländer Team. Die Suche nach einem passenden Gruppennamen sei nervenaufreibend gewesen. «Wir wollten etwas Orientalisches reinbringen.» Letztlich einigten sich die Freunde auf den Namen «Fast&Falafel», angelehnt an die berühmte amerikanische Action-Filmreihe «Fast&Furios».

(Zürcher Unterländer)