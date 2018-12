95 Meter langer Nervenkitzel

In einem Hallenbad soll man längst nicht mehr einfach nur schwimmen können. Egal ob Wellness- oder Spassangebot – ein modernes Hallenbad muss beides abdecken. Damit das auch im Water World Wallisellen so ist, eröffnete am Samstag bereits die dritte Rutschbahn des Schwimmbads.

Um 10.30 Uhr durchtrennte Thomas Reutener, Geschäftsführer der Sportanlagen AG Wallisellen, zusammen mit seiner ein­jährigen Tochter im Schoss das Band. Eine halbe Stunde später öffneten sich dann die Türen auch für die Öffentlichkeit. Mit grosser Vorfreude – vor dem Eingang standen bereits etwa 20 Gäste – erwarteten viele Kinder das neue Rutscherlebnis.

Die Reifen, die für die Benutzung der Rutschbahn Pflicht sind, waren dann auch sehr begehrt. In regelmässigen Abständen rauschten die Badegäste in das Auffangbecken der «Magic Tube», wie die neue Rutsche getauft wurde.

Drei verschiedene Stufen

In der Rutschbahn steckt viel Technik. So kann man vor seiner Fahrt drei unterschiedliche Stufen wählen. Diese entscheiden dann die Beleuchtung im Inneren der Röhre.

Thomas Reutener ­erklärt, dass die erste Stufe für Rutschanfänger sei. Dabei sehe man auf den integrierten LED-Bildschirmen Fische vorbeischwimmen. Stufe drei, wo auf den Bildschirmen Haie statt ­Fische zu sehen sind, sei dann für die Rutschprofis, die sich nach dem Extrakick sehnen.

Rutsche mit Aussicht

In der Röhre sind Fake-Elemente ein­gebaut. Dabei handelt es sich um scharfe Kurven, die den Rutschenden glauben lassen, er würde mit der Wand kollidieren. Eines dieser Elemente ist eine Plexiglasscheibe. So glaubt man während des Rutschens, dass man direkt ins Kinderschwimmbecken fällt.

Den Gästen scheint die Rutsche zu gefallen. Viele von ihnen steigen zwar mit etwas weichen Knien, aber einem lachenden Gesicht aus den Reifen. Thomas Mrozek hat sich einen Doppelreifen besorgt, um die Rutsche mit seinem Sohn auszuprobieren. Ihnen hat die Rutsche gut ­gefallen, jedoch meint er: «Es war sehr dunkel in der Röhre, und ich hatte Sorge, dass mein Sohn Angst bekommt. Aber am Ende ging es doch gut.»

Der neue Hype

Mit 95,4 Metern ist die «Magic Tube» die längste Rutsche im Walliseller Hallenbad. Thomas Reutener erklärt, wie die Röhre geplant und gebaut wurde: «Den Verlauf der Rutschbahn haben wir schon im Jahr 2014 geplant. Die eigentliche Bauzeit dauerte dann bloss zwei Monate.» Reutener weiss, dass man den Gästen des Schwimmbads immer wieder neue Attraktionen bieten muss. «Wir erhoffen uns dadurch mehr Besucher.»

Dieses Jahr wird voraussichtlich mit 280 000 Gästen abschliessen. Wenn es optimal läuft, kommen durch die Rutsche nochmals 8000 bis 9000 dazu. Die Kosten der neuen Attraktion belaufen sich auf 866 000 Franken. Davon hat die Gemeinde 780 000 Franken bezahlt. Die Kosten der LED-Elemente und der Beleuchtung trug die Sportanlagen AG. (Zürcher Unterländer)