Ab Freitag herrscht wieder Nachtfahrverbot im Eigental

Während vier bis sechs Wochen muss sich der Verkehr zwischen 18 und 8 Uhr eine Ausweichroute suchen. Wie die Stadt Kloten auf ihrer Website schreibt, diene die Sperrung dem Schutz der Kröten und Frösche, die zum Eigentalweiher wandern, um dort zu laichen.

Die ersten Frösche und Kröten im Raum Eigental seien bereits aus ihrer Winterstarre erwacht. In den nächsten Tagen und Wochen werden die Tiere wieder in Scharen auf «Hochzeitsreise» gehen. Sie werden im Eigentalweiher ihre Eier ablegen und so für Nachwuchs sorgen. Unmittelbar anschliessend wandern sie zurück in ihre Sommerlebensräume. Das Eigental ist eines der bedeutendsten Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Kanton Zürich und beherbergt eine sehr grosse Vielfalt an seltenen Tier- und Pflanzenarten.

2018 fielen Bussen von rund 70000 Franken an

Die Fahrverbote im Eigental und Birchwilerstrasse werden mit einer automatischen Verkehrsüberwachung kontrolliert. Alle Fahrzeuge, welche das Fahrverbot von 18 bis 8 Uhr missachten, werden mit Bussen geahndet. Tagsüber sind die Eigental- und Birchwilerstrasse für Motorfahrzeuge unter 3,5 Tonnen befahrbar. Im letzten Jahr blieb die Eigentalstrasse vom 8. März bis 19. April in der Nacht gesperrt. In dieser Zeit wurde 700 Übertretungen des Fahrverbots registriert. Die fehlbaren Automobilisten wurden mit je 100 Franken gebüsst, womit 70000 Franken an Strafgeldern anfielen.

Die Sperrung erfolgt unter der Leitung der Stadt Kloten. Daran beteiligt sind auch die Fachstelle Naturschutz der Baudirektion Kanton Zürich, die Gemeinde Nürensdorf sowie die Gemeinde Oberembrach. (red)