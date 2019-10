Abbruchbagger zerlegen Wohnsiedlung aus den 1950er-Jahren

Für ehemalige Mieter muss es ein schmerzlicher Anblick sein: Abbruchzangen und Bagger reissen dieser Tage die sieben Häuser an der Riedthofstrasse in Regensdorf nieder. Die Siedlung aus den 1950er-Jahren hatte bis vor kurzem 84 Mietparteien günstigen Wohnraum geboten. Für eine 4,5-Zimmer-Wohnung bezahlten sie 1000 Franken.

Einige Mieter lebten seit 60 Jahren in der Siedlung – wohl nicht zuletzt wegen des Mietzinses. Doch im Juni 2018 erhielten sie alle die Kündigung (der ZU berichtete). Sie mussten innerhalb eines Jahres – also bis Juni 2019 – aus ihrer Wohnung ausziehen. Der Grund: Die Liegenschaftsbesitzerin Swiss Life hatte den Abbruch mit einem anschliessenden Ersatzbau beschlossen.

Mieter wehrten sich

Einige Mieter wollten die Kündigung nicht widerspruchslos hinnehmen und wehrten sich dagegen. Ein Bewohner, der seit seiner Geburt vor 57 Jahren in der Siedlung gelebt hatte, sagte im Dezember 2018 gegenüber dieser Zeitung, er wolle sich mit der Kündigungsfrist von einem Jahr nicht zufriedengeben und in der Wohnung bleiben, bis er eine neue Bleibe in Regensdorf gefunden habe. Nun aber sind so günstige Wohnungen wie jene an der Riedthofstrasse auch in Regensdorf rar. Einige Mieter wagten darum den Schritt vor die Schlichtungsbehörde und konnten dort eine Fristerstreckung von bis zu drei Monaten erreichen.

Besonders die älteren Mieter waren mit der Wohnungssuche überfordert, weil Wohnungen fast nur noch im Internet ausgeschrieben sind. Swiss Life räumte damals Fehler bei der Kommunikation der Kündigungen ein und versprach den betroffenen Mietern, bei der Wohnungssuche zu helfen.

Zwei Jahre Bauzeit

Nun ist die Zeit der 60-jährigen Siedlung im Wohnquartier zwischen dem Regensdorfer Gewerbegebiet und der katholischen Kirche definitiv abgelaufen. Der Rückbau sollte in den nächsten Wochen beendet sein. Danach können die Bagger auffahren und mit dem Aushub für die neue Wohnsiedlung beginnen. Für die Anwohner werden Lärm und Staub der Abbrucharbeiten wohl bald vorüber sein, doch bis wieder Ruhe im Quartier einkehrt, dauert es nochmals zwei Jahre.

Laufen die Bauarbeiten wie geplant, sollen laut Swiss Life die ersten Mieter Ende 2021 in ihr neues Zuhause einziehen können. Ob unter den künftigen Bewohnern auch einer aus der alten Siedlung dabei ist, weiss man nicht. Er hätte wohl einen höheren Mietzins zu bezahlen, erhielte dafür etwas mehr Wohnfläche und den Komfort eines Neubaus. Laut Swiss Life hat die Vermarktung der Wohnungen aber noch nicht begonnen.