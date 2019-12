Abfallgebühren trotz Empfehlung erhöht

Die Gemeinde Dielsdorf erhöht auf Anfang 2020 die jährlichen Abfallgebühren pro Haushalt oder Betrieb von 50 auf 70 Franken. Diese Erhöhung wurde von der Gemeindeversammlung im November zusammen mit dem Budget 2020 genehmigt.

Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) schreibt nun in einem Newsletter, dass die Erhöhung entgegen der Empfehlung des eidgenössischen Preisüberwachers stattgefunden hat. Die Abfallrechnung von Dielsdorf sei ausgeglichen, und zudem habe die Gemeinde in den letzten Jahren grosse Reserven aufbauen können. Auch stehen in nächster Zeit keine grösseren Ausgaben an.

«Die Kosten für Verwertung undLogistik der Abfallentsorgung variieren stark.»Nando Nussbaumer, Gemeindeschreiber Dielsdorf

Der Preisüberwacher habe Dielsdorf deshalb im Vorfeld empfohlen, diese Reserven in der Höhe von mehreren Hunderttausend Franken in den nächsten zehn Jahren abzubauen. In fünf Jahren soll die Situation neu beurteilt werden.

Hohe Kosten erwartet

Der Gemeinderat widerspricht jedoch dieser Darstellung und verteidigt die Erhöhung. «Das Abfallwesen in der Gemeinde Dielsdorf ist seit Jahren defizitär», erklärt Gemeindeschreiber Nando Nussbaumer. Zudem müsse das Abfallwesen selbsttragend sein, also lediglich durch die Gebühren finanziert werden.

Nussbaumer verweist weiter auf das Umweltschutzgesetz und die Vorgaben zur Finanzierung der Abfallentsorgung des Bundesamtes für Umwelt, welches den Gemeinden vorschreibt, finanzielle Reserven zu bilden. «Mit der Reserve wird sichergestellt, dass die Abfallgrundgebühr nicht sprunghaft erhöht werden muss und weiterhin auf tiefem Niveau gehalten werden kann», erklärt er. Dies wolle man auch sicherstellen, sollte die Gemeinde eine neue Entsorgungsstelle bauen müssen.

Defizit verhindert

Die moderate Erhöhung sei deshalb gerechtfertigt, weil die Ausgaben für die Gemeinden aktuell stark steigen. «Die Kosten für Verwertung und Logistik der Abfallentsorgung variieren stark», sagt Nussbaumer. Haben die Gemeinden bis vor kurzem noch eine Entschädigung für die Wiederverwertung von Karton erhalten, müssen sie inzwischen selbst für die Kosten aufkommen. Ähnlich verhalte sich die Preisentwicklung bei der Entsorgung von Glasabfällen.

Ohne die Preiserhöhung hätte Dielsdorf im Budget 2020 ein Defizit von rund 40000 Franken verzeichnen müssen. «Diese Berechnung ist aufgrund der sich verschlechternden Lage auf dem Entsorgungsmarkt wohl noch zu optimistisch», sagt Nussbaumer. Der eidgenössische Preisüberwacher habe diese Faktoren bei der Beurteilung nicht berücksichtigt, weshalb der Gemeinderat der Empfehlung nicht folgen konnte.