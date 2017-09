Abstimmung in Bachs findet statt

An der Informationsveranstaltung von letzter Woche hatte der Bachser Thomas Meier in Aussicht gestellt, seine Initiative für eine Einheitsgemeinde zurückzuziehen. Dafür war es zu diesem Zeitpunkt aber bereits zu spät, wie sich danach herausgestellt hat. Somit stimmen die Bachser am 24. September darüber ab, ob sie den Zusammenschluss der Primarschulgemeinde mit der Politischen Gemeinde in Angriff nehmen wollen.

Der Grund für die Rückzugsabsichten war, dass die Verhandlungen mit den Schulen in Weiach, Neerach und Stadel unterdessen vorangekommen sind. Ziel ist eine gemeinsame Schule Stadlerberg. «Ich bin positiv überrascht, dass die Bachser Schulpflege nun endlich vorwärtsmacht», sagt Meier. Denn eine Schule mit weniger als 40 Kindern zu führen, sei einfach ineffizient.

(Zürcher Unterländer)