Abtreibungsgegner dürfen marschieren

Der «Marsch fürs Läbe» kehrt nach Zürich zurück. Das Zürcher Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die Anti-Abtreibungs-Demonstration am 14. September stattfinden kann, und zwar als Umzug.

Der Zürcher Stadtrat wollten den Abtreibungsgegnern nur eine stehende Kundgebung auf dem Turbinenplatz, aber keinen Demonstrationszug durch die Innenstadt bewilligen. Die Organisatoren hatten daraufhin den Rechtsweg beschritten. Die erste Instanz, der Statthalter, bewilligte den Umzug.

Der Stadtrat zog den Entscheid jedoch weiter ans Verwaltungsgericht, welches nun wiederum den Organisatoren recht gab, jedoch mit einer Einschränkung: Die Stadt darf die Umzugsroute bestimmen, und dabei auch Sicherheitsaspekte berücksichtigen. Der Stadtrat verzichtet auf einen möglichen Weiterzug des Verwaltungsgerichtsurteils ans Bundesgericht, wie Mediensprecher Robert Soós auf Anfrage mitteilte.

«Wir freuen uns sehr über den Entscheid», sagte Beatrice Gall, die Medienverantwortliche des «Marsch fürs Läbe». Die Appellwirkung sei mit einem Demonstrationszug deutlich grösser als ohne. Man erwarte nun, dass die Stadt bei der Festlegung der Marschroute die Appellwirkung ebenfalls berücksichtigt, so wie es das Verwaltungsgericht verlange.

Massive Gegenproteste bei letzter Austragung in Zürich

Der Stadtrat begründete seine ablehnende Haltung mit Sicherheitsüberlegungen. Der von christlich-konservativen Kreisen organisierte Abtreibungs-Protest hat seit seiner ersten Durchführung 2010 immer wieder heftige Gegenreaktionen ausgelöst. Die letzte Austragung in Zürich 2015 endete mit einem massiven Polizeieinsatz, bei dem die Polizei 100 Gegendemonstranten einkesselte und auf den Polizeiposten abführte. Dort mussten sich etliche von ihnen ausziehen, was der Stadtpolizei selber ein Strafverfahren einbrachte.

Die Veranstalter des «Marsch fürs Läbe» wichen daraufhin nach Bern aus. In rund zwei Wochen wird der Anlass nun erstmals seit 2015 wieder in Zürich durchgeführt.

Das Verwaltungsgericht entschied, dass möglicherweise gewaltbereite Gegendemonstranten kein ausreichender Grund für eine solche Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit seien. Das Gemeinwesen sei verpflichtet, den Demonstrationszug im Rahmen des Möglichen zu schützen.

Der «Marsch fürs Läbe» steht für eine harte Haltung in Abtreibungsfragen: Abtreibung sei «in nahezu 100% der Fälle furchtbares Unrecht», heisst es auf der Internetseite der Organisatoren. Menschliches Leben müsse bereits vom Moment der Zeugung an geschützt werden. Deshalb lehnen die Abtreibungsgegner die seit 2002 gültige Fristenregelung ab. Diese ermöglicht den Abbruch einer Schwangerschaft bis zur 12. Woche auch ohne medizinische Gründe.

Juso plant bewilligte Gegendemonstration

Gemäss dem Urteil des Verwaltungsgerichts muss der Zürcher Stadtrat nun bis spätestens 9. September eine Bewilligung für den Anlass erteilen und dabei die Umzugsroute festlegen.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass es Gegendemonstrationen geben wird: Die Juso Zürich forderte gestern in einer Mitteilung, dass ihr hängiges Gesuch für eine Gegendemonstration bewilligt wird. «Das Verwaltungsgericht hat eine Demonstration bewilligt, in der offen sexistische und queerfeindliche Hassbotschaften verbreitet werden», wird Nathan Donno, Co-Präsident der JUSO Stadt Zürich in der Mitteilung zitiert.