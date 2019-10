Action und Kreativität an der Cat Week

«En garde, prêt, allez!» Und schon beginnt der Kampf mit dem Degen. Am Anfang etwas zurückhaltend, greifen die kleinen Fechter ihre Gegner an. «Schaut nicht auf den Apparat, konzentriert euch auf das Fechten», ruft Gino Gaggia vom Rande der Bahn seinen Schützlingen zu. Der Trainer des Fechtclubs Zürich-Nord fechtet selber seit 40 Jahren und ist immer noch von der Sportart begeistert. «Beim Fechten ist der ganze Körper im Einsatz», sagt Gaggia. «Es ist wie ein Schachspiel.» Bereits zum 15. Mal ist er mit seinem Verein bei der Cat Week dabei.

Das Feriencamp für Walliseller Kinder ist seit Montag im Gang. Ein neues Computersystem hat die 2500 Wünsche aller Kinder erfasst und sie in die entsprechenden Kurse eingeteilt. «Früher war dies eine wochenlange Arbeit», sagt Christian Weiss, OK-Präsident. «Das Computersystem braucht dafür nur fünf Minuten.»

Spass am Angebot

In den Kursen können die 243 angemeldeten Schulkinder diese Woche verschiedene Sportarten ausprobieren. 15 von ihnen haben sich in der Turnhalle Mösli versammelt. Ausgerüstet mit einer Fechtjacke, einer Maske und dem Degen, warten die 8- bis 11-Jährigen auf ihren Einsatz. Die 10-jährige Daniela kommt gerade von ihrem ersten Fechtkampf zurück. «Es ist schwierig, den Gegner zu treffen, aber es macht Spass.»

Spass haben auch die Mädchen und Knaben in der alten Bibliothek beim Gemeindehaus Wallisellen. Mit Pinsel und Farbtuben ausgestattet, machen sie sich daran, die insgesamt 600 Kartonschachteln zu bemalen. Diese werden dann später mit Geschenken gefüllt und zur Weihnachtszeit nach Osteuropa zu armen Kindern geschickt. «Das Ziel dabei ist, dass Kinder für andere Kinder etwas tun», sagt Organisatorin Verena Frangi von der Bring-und-Hol-Börse Wallisellen.

Die 7-jährige Maia bemalt fleissig ihre Schachtel.

Vereine aus der Region

Wie diese sind auch alle anderen Organisationen und Vereine aus der Region. «Es bringt nichts, wenn ein weit entfernter Verein an der Cat Week teilnimmt», sagt Weiss. «Wir können den Eltern nicht zumuten, dass sie ihren Nachwuchs immer dorthin fahren.» Denn dies ist unter anderem das Ziel der Cat Week. Dass Schulkinder einen Einblick in verschiedene Vereine erhalten, sich vielleicht für einen entscheiden und so einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen. Ob das auch funktioniert? Nicht bei allen, aber beim Fechtclub Zürich-Nord auf jeden Fall. In den letzten Jahren haben sie durch die Cat Week sechs neue Mitglieder dazugewonnen.