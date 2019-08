Adrian Heidrich feiert Favoritensieg

Lange sah es so aus, als würde die Beachvolleyball-Saison für die beiden besten Frauenteams der Schweiz genau gegenteilig verlaufen. Harzig war sie zu Beginn für die Bernerin Anouk Vergé-Dépré und die Klotenerin Joana Heidrich, die von ihrer langen Verletzungspause nach ihrem im Juli 2018 erlittenen Bandscheibenvorfall zurückkam. Im Juli und August ging es Schritt für Schritt vorwärts – bis die beiden vor knapp zwei Wochen in Moskau erstmals gemeinsam auf der World Tour ein Turnier gewannen. Anders verlief die Saison für Tanja Hüberli und Nina Betschart. Die beiden ehemaligen Spielerinnen von ZuZu-Beach, der Beachvolleyball-Sektion des VBC Züri Unterland, überzeugten zu Beginn des Sommers und spielten sich unter die Top 10 der Welt. Zuletzt aber landeten sie in Moskau nur auf Rang 17.

Gestern nun standen sich die beiden Teams im Final gegenüber. Betschart/Hüberli sicherten sich den ersten Durchgang souverän. Heidrich/Vergé-Dépré erwachten erst im zweiten Satz so richtig. Dort gelangen der Bernerin gute Verteidigungsaktionen, und Heidrich zeigte sich am Block präsenter. So musste der dritte Satz die Entscheidung bringen. Zu dessen Beginn passierten ihnen einige Ungenauigkeiten. Betschart/Hüberli zogen davon und feierten einige Minuten später die Titelverteidigung. «Logisch, im ersten Moment waren wir enttäuscht», gestand Joana Heidrich. «Vor allem ist es ärgerlich, dass wir im Final nicht unser bestes Volleyball gezeigt haben. Aber Tanja und Nina haben den Sieg verdient, weil sie in den entscheidenden Momenten gewisse Sachen besser gemacht haben.» Obwohl sie selbstverständlich auch dieses Endspiel habe gewinnen wollen, fügte sie an: «Besser, haben wir hier den Final hier verloren als den in Moskau.»

Für einmal die Gejagten

Die Enttäuschung der bereits zweifachen Elite-Landesmeisterin Joana Heidrich wurde kurz darauf auch dadurch gelindert, dass ihr jüngerer Bruder Adrian zum ersten Mal an der Rangverkündigung der Schweizer Meisterschaft auf das oberste Treppchen steigen durfte. Zum Turnier der Männer waren der 2,07-Meter-Mann und sein Berner Kompagnon Mirco Gerson als die ganz grossen Favoriten angetreten. Nico Beeler, ihr Nationalteam-Kollege, hatte verletzungsbedingt auf das Turnier verzichten müssen. Dessen Mitspieler Marco Krattiger musste daher mit Marcel Sharma als Ersatz antreten.

Zu Beginn des Turniers hätten sie sich mit der ungewohnten Favoritenrolle noch schwer getan, meinte Adrian Heidrich. «Am Anfang war es noch harzig, vor allem im zweiten Spiel», schilderte er, «man hat gemerkt, dass alle anderen gegen uns befreit aufspielen konnten und uns ein Bein stellen wollten. Und uns sind mehr Eigenfehler passiert als sonst.» Am Finaltag hatten sie keine Gelegenheit, sich von Spiel zu Spiel zu steigern – ihre Halbfinal-Gegner mussten forfait erklären. Dennoch gelang Gerson/Heidrich im Endspiel gegen Jonas Kissling/Michiel Zandbergen die gewünschte Verbesserung. Mit 21:10 und 21:13 setzten sie sich überdeutlich durch. «Im Final haben wir es geschafft, unser momentanes Leistungsniveau voll abzurufen», erklärte Adrian Heidrich, «davor waren die Emotionen nicht ganz so auf dem Feld.» Der erste Schweizer Meistertitel erfüllte den 24-Jährigen mit «grosser Freude, das ist ein schöner Teil einer erfolgreichen Saison.» An den World Tour Finals in Rom möchte das Duo in der kommenden Woche an die zuletzt auch international starken Darbietungen anknüpfen.