Adventsstimmung lockt 50 000 Besucher an

Einen besinnlichen Start in den Weihnachtsmarkt bescherte am Freitagabend der Posaunenchor Bülach. Mit weihnachtlichen Melodien lockte der Chor gegen hundert Personen in die reformierte Kirche. Die Erwachsenen lauschten den Blechinstrumentenklängen, während im Chorraum die Kinder spielten. Zwischen den Musikstücken war es andächtig still, erst gegen Schluss des halbstündigen Konzerts klatschte das Publikum. Es war ein Konzert zum Innewerden und Entschleunigen. Während dem ganzen Wochenende fanden die Menschen in der Kirche Momente der Ruhe.

Bei schönstem Sonnenschein flanierten die Menschen am Samstag durch die Gassen und eine festliche Stimmung legte sich über die geschmückte Altstadt. 165 Stände waren aufgebaut und zehn Kellerrestaurants boten Platz zum Verweilen. Gemeinnützige Vereine und Organisationen nutzten den Markt, um ihre Angebote bekannt zu machen. Auf dem Markt gab es alles von Röschti über zu asiatischen Spezialitäten bis zu Raclette. Die Jugendlichen vom Blauring verkauften Hot Dogs, deren Länge die Kunden selber bestimmen konnten. Zielgenau bekam jeder Kunde die Zentimeterlänge, die er bestellt hatte.

Eine Traube von erwartungsfrohen Kindern bildete sich jeweils vor dem Rathaus, wenn der Samichlaus und Schmutzli die Kinder persönlich begrüssten und sie mit Knabbereien beschenkten.

Zu den Gästen in Bülach gehört seit vielen Jahren die Partnerstadt Santeramo in Colle. Dionis Diamha und die Bülacherin Marianna Errico vom Verein Amici di Santeramo in Colle sorgten gleich selber für die sorgfältige Herstellung von Mozzarella vor Ort. Der italienische Traditionskäse wurde auf 90 Grad erhitzt, bis er die richtige Elastizität erreicht hatte. Danach durften die Passanten den frischen Käse, der mit einem Tropfen Olivenöl vergine verfeinert war, probieren und kaufen. «Ein Stück echter italienischer Kulinarik», rief eine Besucherin entzückt. Seit achtzehn Jahren besteht die Partnerschaft zwischen den Städten.

Gulasch aus der Kanone gab es beim Feuerwehrverein. «480 Portionen haben wir pfannenfertig eingekauft und mit einem Geheimgewürz verfeinert», sagte Peter Keller vom Verein. Hausgemachten Glühwein schenkten Mandy Bischof und Babs Vetsch aus. «Den Wein setzen wir mit Nägeli und Zimtstange frisch an. Der Rest ist Geheimnis», liessen die Damen darüber hinaus lediglich wissen. Einen Glühweinausschank mit Unterhaltungswert betrieb Lars Gräf. Ausser den Glühweinen in rot, weiss und rosé bot er auch den finnischen Glögi mit Mandeln und Rosinen an. Sehr beliebt waren die Tassen mit dem Bülacher Sujet. Viele Besucher nahmen die Trinkgefässe zum Freundschaftspreis von zwei Franken als Andenken mit.

Mägi Hobi schlenderte am Freitag und Samstag durch den Markt. «Besonders gefallen haben mir die musikalischen Darbietungen in der Kirche», sagte die Bülacherin. «Ich besuchte etliche Konzerte und freute mich an der Andacht mit dem katholischen Pfarrer Jaroslaw Duda. Das hat mich sehr angesprochen.»

Den Höhepunkt bildete aber der Chlauseinzug am Sonntagabend. Vor beleuchteter Kulisse, die Strasse mit unzähligen Menschen gesäumt, zogen die Chläuse in die Altstadt ein. «Standbetreiber, Besucher und auch wir von der Stadt Bülach blicken auf einen gelungenen Weihnachtsmarkt zurück, der schätzungsweise 50 000 Menschen anlockte», sagte Daniel Spühler, Leiter Veranstaltungen der Stadt Bülach. «Der Weinachtsmarkt wird als Ort der Begegnung und der Pflege von Freundschaften verstanden.» Dies mache, unter anderem, seinen besonderen Reiz aus. (Zürcher Unterländer)