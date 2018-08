Ärztin fährt mit Assistentin auf Tiervisite

Die zweijährige Kuh Nina von Bauer Marcel Meier hat eine Wunde am Bein, die nicht heilen will. Deshalb hat Meier den Viehdoktor, in der Person von Tierärztin Julia Ruf und ihrer TPA Jessica Voss, gebeten vorbeizuschauen. Mit ihrem weissen Auto, vollbepackt mit Arzneien und Utensilien, fahren die zwei Frauen zum Hof.

Während die Ärztin mit dem Bauer die Krankengeschichte bespricht, nimmt Jessica Voss Salben, Dosen, Fläschchen, Instrumente, Spritzen und Verbandsmaterial aus dem Auto und bereitet alles für die Behandlung vor. Dann kümmert sich die Tierärztin um das verletzte Bein und wird dabei von Jessica Voss assistiert. Zwischendurch beantwortet Voss schnell einen Telefonanruf. Nachdem Ruf die Wunde verarztet hat, legt die Assistentin mit geübten Handgriffen den Verband an.

Büroarbeit unterwegs erledigen

Nach der Behandlung steigen die zwei Frauen wieder ins Auto und brausen zum nächsten Termin. Am Steuer sitzt – wie immer – Jessica Voss. Dann kann nämlich die Tierärztin administrative Aufgaben und Warenbestellungen bearbeiten. In Deutschland ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Veterinärin auf Hofbesuch von einer Mitarbeiterin unterstützt wird, im Gegensatz zum Schweizer Modell, wo der Bauer mithilft. «Was ich unterwegs erledige muss ich am Abend nicht mehr machen», erklärt die Tiermedizinierin. «Ich habe mich sehr schnell an diese Arbeitsteilung gewöhnt und möchte es nicht mehr anders haben», betont Ruf.

Neben dem Job in der Tierarztpraxis widmet sich Jessica Voss dem Pferdesport. Auf dem Laubihof in Eglisau hilft sie bei den Kutschenfahrten mit. Foto: Marlies Reutimann

Die 24-jährige Jessica Voss wuchs im deutschen Dörfchen Dettighofen auf, ein paar Hundert Meter von der Schweizer Grenze entfernt. Sie schloss die dreijährige Ausbildung zur Tiermedizinischen Assistentin ab. Nach sechs Jahren in einer Gemischtpraxis, mit Klein- und Grosstieren, verspürte die 24-Jährige den Drang sich beruflich zu verändern. «Ich wollte meinen Horizont erweitern und in einer Praxis mit Nutztieren arbeiten», erklärt sie.

Im zweiten Anlauf bei Blindbewerbung erfolgreich

Voss rief Praxisinhaberin Ruf an um nach einer freien Arbeitsstelle zu fragen. Diese winkte dankend ab. Doch Voss liess sich nicht abwimmeln. «Ich wollte unbedingt in einer Nutztierpraxis arbeiten, und die Praxis von Doktor Ruf war hierfür perfekt. Deshalb versuchte ich es nochmals mit einer Blindbewerbung», erinnert sich Voss. Und sie hatte Glück. Ihre Kompetenzen überzeugte die Tierärztin. «Jessica bringt eine solide Ausbildung mit, dazu ihr Wissen als Besamungstechnologin und sie hat Erfahrung mit Grosstieren. Dies bedeutet ein Mehrwert für meine Praxis und bewog mich, der zielstrebigen jungen Frau eine Chance zu geben», sagt Ruf.

Bei Viehdoktor arbeiten zwei angestellte Veterinärinnen und seit Februar Jessica Voss als TPA. Voss geht jeweils mit der diensthabenden Ärztin auf Visite, wo sie zum Beispiel bei Zahnbehandlungen an Pferden hilft, ängstliche Tiere beruhigt, Spritzen verabreicht, medizinische und chirurgische Massnahmen mit Röntgen, Ultraschall und Endoskopie assistiert. «Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, herausfordernd und ich lerne immer wieder Neues», freut sie sich. Kein Tag sei wie der andere. Oft plane man den Tagesablauf und dann komme ein Notfall dazwischen, der Flexibiliät erfordere.

«Pferde spielten schon immer eine grosse Rolle in meinem Leben. Hier im Zürcher Unterland kann ich meine Träume verwirklichen.»



Jessica Voss

Tiermedizinische Praxisassistentin

Auf die Frage ob die zwei jungen Frauen von den Bauern und Tierbesitzern akzeptiert werden, beantwortet Ruf mit einem Lächeln so: «Früher fiel hin und wieder ein Spruch», erzählt sie. «Doch wenn es einem Tier nach unserem Besuch besser geht, haben wir das Vertrauen des Besitzers gewonnen.»

Wenn die Frauen nach einem langen Arbeitstag in Hüntwangen, dem Standort von Viehdoktor ankommen bereitet die Assistentin das Auto für den kommenden Tag vor. «Am Abend fülle ich jeweils den Bestand an Medikamenten wieder auf, so dass wir immer für alle Eventualitäten gerüstet sind», erklärt Voss.

Kutschenfahrten als zweites Standbein

Mit der neuen Arbeitsstelle im Zürcher Unterland verlegte die junge Deutsche ihr Domizil von Dettighofen nach Eglisau auf dem Laubihof. Mit Hingabe widmet sie sich dem Pferdesport, täglich reitet sie mit dem eigenen Pferd aus und hilft mit bei den Kutschenfahrten, die angeboten werden. Auf Hochzeiten, an Geburtstagsfesten oder sonstigen Feiern die Menschen mit einer gemütlichen Ausfahrt zu erfreuen, gehört zu Voss’ Lieblingsbeschäftigungen. Sie selber hat die Befähigung einen Zwei- oder Dreispänner zu fahren.

«Pferde spielten schon immer eine grosse Rolle in meinem Leben», betont sie und fügt an: «Hier im Zürcher Unterland kann ich meine Träume verwirklichen: im Beruf und mit den Pferden auf dem Laubihof. Das macht mich sehr glücklich.»

(Zürcher Unterländer)