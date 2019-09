Aggression wird in Musik verwandelt

Eines der Heavy-Metal-Klischees bildet den Auftakt zum Gespräch. «In kleinen Kellern sind wir sehr schnell zu laut. Deshalb wird es höchste Zeit, dass wir an Open Airs auftreten können», sagt Patrick «Päde» Bottarella. Der in Dielsdorf wohnhafte Sänger und Gitarrist von Strangers In The Attic erklärt die Bandphilosophie so: «In unsere Musik legen wir bewusst Aggressionen hinein und leben diese auf der Bühne aus, wir lassen künstlerisch Dampf ab.»

Schlagzeuger Basil Sailer ergänzt, dass diese Art, Musik zu machen, kein Limit kenne. «Wir können auch sehr leise spielen, zeigen aber immer grosse Präsenz.» Und Bassist Manuel Galliker meint: «Menschen haben gute oder schlechte Gedanken, sind traurig, fröhlich oder manchmal leider auch gewalttätig. Unsere Musik gibt uns die Möglichkeit, verschiedene Emotionen konstruktiv auszudrücken.»

Leidenschaft neben dem Beruf

Nach diesen Worten scheint klar: Strangers In The Attic gehen nicht einfach mal so in den Übungsraum und machen Lärm. Für die vier Musiker – Gitarrist Daniel Wolfensberger macht das Quartett komplett – ist die Band neben ihren bürgerlichen Berufen die grosse Leidenschaft.

Diese wird mit Ernsthaftigkeit betrieben. So hat jedes Bandmitglied eine Funktion neben der Bühne. Dani Wolfensberger, von Beruf Audio- und Videotechniker, ist für Transport und Merchandising, das Verwalten der Werbeartikel, zuständig. Päde Bottarella hat Musik studiert und macht zurzeit eine Zweitausbildung als Applikationsentwickler. Er kümmert sich zusammen mit Robotik-Ingenieur Manuel Galliker um den Auftritt der Band in den sozialen Medien. Basil Sailer, ebenfalls gelernter Ingenieur, erledigt Mails sowie die restliche Administration.

Videoclip «Scream in My Dream» (Quelle: Youtube)

In Sachen Songwriting gehen Strangers In The Attic einen intellektuellen Weg. Zu Beginn eines Songs stehen Akkordfolgen von Päde Botarella. «Diese trage ich dann mit mir herum, höre sie mir immer wieder an, bis ich einen Song darin erkenne», erklärt der Sänger und Gitarrist. Die rohen Riffabfolgen kommen dann als Demo zu den anderen Bandmitgliedern, die dann individuell ihren Part dazu komponieren. «Wir proben ein mögliches Lied zuerst alleine zu Hause und kommen dann wieder zusammen, wir jammen nur selten im Übungskeller, wir arbeiten eher kopflastig an unseren Songs», erklärt Basil Sailer, der seine Schlagzeugparts sogar in Noten aufschreibt.

Die Gründungsgeschichte von Strangers In The Attic ist eigentlich die zweier Bands. Päde Botarella und Basil Sailer spielten bereits früher in einer Formation zusammen und gründeten dann zusammen mit Dani Wolfensberger die Formation D.R.Ê.A.M. Nach ersten Auftritten zu dritt in dieser Formation gesellte sich der gebürtige Emmentaler Manuel Galliker dazu. In einem Brainstorming wurde dann der neue Name gefunden, der «keinen wortwörtlichen Sinn hat, aber die richtige Atmosphäre schafft und gut klingt», wie der Bassist meint. Strangers In The Attic haben eine EP mit fünf Songs herausgebracht, die sie mittels Crowdfunding finanziert haben. Den Titelsong «Scream in My Dream» gibt es auch als Videoclip auf der Plattform Youtube.

Konkurrenz grösser und globaler

Überhaupt beschreitet das Quartett werbemässig den Weg, den die Musikgruppen von heute gehen. «Das Internet macht es für eine Band wie uns leichter und billiger, um sich Bekanntheit zu verschaffen. Umgekehrt ist heute die Konkurrenz auch grösser und globaler», gibt Galliker zu verstehen. Päde Bottarella glaubt aber, den Weg gefunden zu haben, der den Schlüssel zum Erfolg verspricht: «Du musst die Musik machen, die dir selber gefällt, dann findest du auch ein Publikum dafür.»