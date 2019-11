Airbus baut zwei A320 pro Tag

Draussen fällt der für Hamburg typische Regen. Auf Linie 3, Station 41, Position H14-W06 ist gerade niemand an der Arbeit. Mittagspause, bald soll es weitergehen. Eine Hochzeit in Serie: Der in Frankreich hergestellte vordere Flugzeugteil mit Cockpit wird mit dem in Hamburg gefertigten hinteren Teil zum vollständigen Airbus-Rumpf zusammengefügt. Es entsteht die «Zigarre», die gesamte Kabine des A320neo mit der Seriennummer 9246.

Im kommenden Jahr wird dieses Flugzeug fertiggestellt, samt den Flügeln aus Grossbritannien und dem Höhenleitwerk aus Spanien, und schliesslich mit der Kennung HB-JDA an die Swiss ausgeliefert. 25 Flieger aus der A320-Familie hat die nationale Airline bestellt; sie werden zwischen 2020 und 2024 nach und nach eingeflottet.

Nachfrage steigt

Das Airbuswerk in Hamburg Finkenwerder, wo die Endmontage der A319, A320 und A321 erfolgt, wirkt ein klein wenig wie ein Gebäude der Vereinten Nationen: Es sind Heckflossen aus Japan, China, Indien, den USA und Europa zu erspähen; dabei ist eine ganze Reihe von Billigfluggesellschaften vertreten. Den rund 17000 Mitarbeitenden am Standort geht die Arbeit nicht so schnell aus, denn die Auftragsbücher sind voll (siehe Kasten).

«Für die ersten 1000 Flugzeuge haben wir damals zwölf Jahre gebraucht», sagt Cyril de Tenorio, «für die letzten 1000 noch zwei Jahre». Als Verantwortlicher für das Produktmarketing bei Airbus versorgt er am letzten Mittwoch das Dutzend Medienvertreter und Aviatikblogger aus der Schweiz mit den aktuellsten Zahlen. Pro Monat verlassen 60 neue Flugzeuge aus der A320-Familie die Endmontagehallen der Airbuswerke. Und bis ins Jahr 2023 will man diesen Durchschnitt auf 63 Flugzeuge pro Monat steigern – und das allein innerhalb der A320-Familie.

8 Milliarden in 10 Jahren

Die Einkaufsliste der Swiss umfasst total 17 A320neo und 8 A321neo. Die erste Auslieferung soll im ersten Quartal 2020 erfolgen, die letzte im vierten Quartal 2024. Das Listenpreisvolumen für diese 25 Flugzeuge beläuft sich auf rund 2,5 Milliarden Franken. Zusammen mit den 12 Langstreckenflugzeugen des Typs Boeing 777-300ER und den 30 Maschinen des Typs Airbus A220 (ehemals «C-Series») investiert die Swiss in zehn Jahren total 8 Milliarden Franken.

Aufgrund des wirtschaftlichen Erfolgs sei es möglich, solche Summen in neue Flieger zu stecken, sagt Werner Reiser, der bei Swiss die Leitung für die Einflottung der A320 innehat. Als zentrale Argumente, die für die A320neo und A321neo gesprochen hätten, führt er die Ökologie ins Feld. So sollen die neuen, grösseren Triebwerke, zusammen mit den Sharklets an den Flügelenden gemäss Airbus Treibstoffersparnisse von bis zu 20 Prozent pro Sitzplatzkilometer einbringen. «Greta ist ein Riesenthema im Moment. Wir haben aber schon vor fünf Jahren entschieden, diese Flugzeuge zu übernehmen – und so sind wir jetzt zeitlich gerade richtig», sagt Reiser. Verglichen mit 2003 sei der Treibstoffverbrauch über die gesamte Flotte von 4,39 auf noch 3,11 Liter pro 100 Passagierkilometer im Jahr 2018 gesunken. «Darauf können wir stolz sein, dass wir wirklich etwas für die Umwelt tun.»

Die Töchter gleichen sich an

Als eine Herausforderung bei der aktuellen Anschaffung führt Reiser aus, dass bezüglich der Kabinenausstattung zum ersten Mal Standards eingehalten werden mussten, die fortan für die ganze Lufthansa-Gruppe gelten, also auch für Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings und die Lufthansa selbst. Dahinter steht die Idee, Flugzeuge bei Bedarf schneller innerhalb des Konzerns verschieben zu können.

Wie die Konzernmutter in einem Bericht des Magazins «Australian Business Traveller» erläutert hat, betreffen die Vorgaben primär das Kabinendesign und die Sitze, aber auch für den Passagier kaum sichtbare Dinge wie etwa das Notfallequipment. Bereits zuvor wurde konzernweit ein einheitliches Weiss bei der Lackierung verordnet, damit etwa Ersatzteile besser untereinander getauscht werden können.