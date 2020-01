«All in» für den Champions-Cup

«Geldvernichtungsmaschine» nennt Sascha Brendler den Champions-Cup, der früher einmal Europacup hiess. Das ist wenig schmeichelhaft, aber leichthin, ohne Bitterkeit gesagt. Brendler, Co-Trainer der Jets-Frauen und aktuell «Sportchef im Ruhestand», ist lange genug im Geschäft, um zu wissen: Unihockey hat sich zwar in den letzten Jahrzehnten zur zweitgrössten Mannschaftssportart im Land entwickelt, ist als solche aber nach wie vor den finanziellen Bedingungen einer Randsportart unterworfen. Darum ist es auch für Spielerinnen und Staff selbstverständlich, dass sie die anstehende Reise in den Osten Tschechiens grösstenteils selbst berappen.

In der Stadt Ostrava treffen sich am Wochenende die Landesmeister der Unihockey-Grossmächte Schweden, Schweiz, Finnland und Tschechien zur Krönung des weltbesten Clubteams bei den Frauen und Männern. Es ist ein Wettbewerb ohne Klimbim: Halbfinals, Finals, Spiel um Platz 3, zwei Tage, zwei Spiele, wobei es für zwei Teams bereits nach einer Partie quasi wieder vorbei sein wird. Denn wer will an einem solchen Turnier schon um Platz 3 spielen?

Bühne mit Prestige

Jede einzelne Spielerin zahlt laut Jets-Sportchef Mark Rebsamen rund 400 Franken aus der eigenen Tasche. Ist der Champions-Cup das wert? «Ja», sagt Brendler ohne Zögern. «Mit den Weltbesten auf Augenhöhe zu spielen, verschafft dem Verein Prestige.» Wer sich auf der internationalen Bühne des Champions-Cups gut präsentiere, profitiere auf dem Transfermarkt, ist er überzeugt. «Fakt ist, dass Iza Rydfjäll und Alice Granstedt erst nach unserem Titelgewinn im letzten Frühling wieder mit uns in Kontakt getreten sind, als klar war, dass wir am Champions-Cup dabei sein werden.» Die beiden schwedischen Weltmeisterinnen verstärken seit dieser Saison die Jets und sind einer der Gründe, wieso Kloten-Dietlikon heuer am Champions-Cup besser abschneiden könnte als noch 2017, als die Unterländerinnen früh scheiterten.

Wie es sich anfühlt, diesen europäischen Clubtitel zu gewinnen, weiss Sascha Brendler, der als ehemaliger Schweizer Frauen-Nationaltrainer zwar viel internationale Erfahrung mitbringt, aber noch nie ein Team an einem Champions-Cup coachte, nur vom Hörensagen. Simone Berner, welche die Dietlikerinnen von 2016 bis 2019 als Trainerin zu zwei Double-Siegen führte, sagte bei ihrem Amts- antritt: «Der Europacupsieg war mein schönster Erfolg.» Sie, die Weltmeisterin, führte den UHC Dietlikon als Captain 2007 und 2008 zum Triumph im höchsten Clubwettbewerb. Das hat seither kein Schweizer Team mehr geschafft. Brendler, der gleichzeitig mit Berner als Sportchef nach Dietlikon kam, erklärte bei seinem Amtsantritt 2016 den Gewinn des Champions-Cups innerhalb der nächsten drei Saisons zum Ziel. Nun ist er damit bereits ein Jahr in Verzug – und kann den Coup an der Bande nun gleich selbst bewerkstelligen.

Neuer Staff, neue Strategie

So war das Anfang Saison allerdings nicht gedacht. Eigentlich sollte Jürg Kihm als Nachfolger der abgetretenen Simone Berner die Kloten-Dietlikon Jets nach Ostrava führen. Wie viel Bedeutung der Verein dem Champions-Cup beimisst, zeigte sich im November, als sich die Jets bereits wieder von Cheftrainer Kihm trennten. «Keine Entwicklung des Teams» lautete die Begründung. Kihm, der einen guten Ruf als Ausbildner geniesst, setzte auf drei ausgeglichene Linien und verzichtete darauf, die besten Kräfte, zu denen fünf Schweizer und vier ausländische Nationalspielerinnen zählen, zu bündeln.

Zwar lässt auch der derzeitige Staff mit Sascha Brendler junge Spielerinnen wie beispielsweise die 17-jährige Leonie Wieland zum Zuge kommen. «Wer gut ist, bekommt eine Chance unabhängig von Namen und Alter», sagt der Co-Trainer. Doch Brendler stellt den gegenwärtigen Erfolg entschieden über zukünftige Planungsspiele, was bedeutet, dass die Jets nun wieder in jeder Partie «das bestmögliche Team» ins Feld führen.

Start gegen Finninnen

Wozu dieses fähig ist, hat es unlängst im Cup-Halbfinal gezeigt, als es Ligakonkurrent Skorpion Emmental-Zollbrück mit 11:1 deklassierte. Auf dieses Spiel wollen die Jets am kommenden Samstag im Halbfinal gegen den finnischen Meister SB-Pro Nurmijärvi bauen. Dieser erste Gegner in Ostrava spielt ein ähnliches System wie die eben erst bezwungenen Skorpions. Gewinnen die Jets, wartet auf sie im Final vermutlich Schwedens Champion, der für ein Weiterkommen im anderen Halbfinal die Lokalmatadorinnen Vitkovice bezwingen muss.

13 Jahre ist es her: Im Januar 2007 stemmt Simone Berner als Captain des damaligen UHC Dietlikon erstmals die Champions-Cup-Trophäe in die Höhe. Bild: Peter Ganser

Notabene wird das Weltmeisterland für einmal nicht von Serienmeister IKSU, sondern von Täby, dem aktuellen Tabellenvierten der schwedischen Superliga, vertreten. Das könnte für die Kloten-Dietlikon Jets eine Chance sein. «Für uns zählt nur der Final und dann der Sieg», sagt Sascha Brendler. Alles andere wäre ein teures Spiel und noch dazu kein Spass.