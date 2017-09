Alle Gemeinden stimmen Ja

Die Schul- und Einheitsgemeinden aus dem Bezirk Bülach haben sich klar für den Ausbau der Heilpädagogischen Schule (HPS) in Winkel ausgesprochen. Mit 27 319 Ja-Stimmen gegenüber 7946 Nein-Stimmen hat das Volk den Baukredit von knapp elf Millionen Franken bewilligt. Die Stimmbeteiligung lag bei 41,82 Prozent. Damit haben sich alle 21 Bülacher Schulgemeinden für den Ausbau ausgesprochen.Das Vorhaben in Winkel beinhaltet einerseits einen zweistöckigen Erweiterungsbau, andererseits sind Anpassungen am bestehenden Gebäude und der Umgebung geplant.

Von 45 auf 80 Schulplätze

Nun geht es Schlag auf Schlag: Im nächsten Februar sollen die Umbauarbeiten starten. Mit den Bauarbeiten für den Neubau wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 begonnen. Die erneuerte und erweiterte Schulanlage soll zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 bereitstehen.

Die HPS unterrichtet heute 68 Kinder mit einer geistigen Behinderung und Autismus. Nicht alle davon in Winkel. 16 Unterrichtsplätze bestehen in gemieteten Räumlichkeiten an der Feldstrasse in Bülach. Diese Mitverträge mit der Stiftung Pigna laufen 2025 aus. Aufgrund des stetigen Wachstums in den angeschlossenen Schulgemeinden, ist zusätzlicher Schulraum aber notwendig. Die HPS geht heute nämlich von einem Bedarf von bis zu 80 Plätzen bis 2027 aus.

Dem Zweckverband Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach sind alle 21 Schul- oder Einheitsgemeinden des Bezirks angeschlossen. Mit dem gestrigen Ja zum Baukredit, beteiligen sie sich anhand eines Verteilschlüssels, der in Abhängigkeit der Einwohnerzahl aufgestellt worden ist, an den Kosten. Teilt man die 10,9 Millionen durch die knapp 147 000 Einwohner des Bezirks, ergibt sich ein Betrag von 74.15 Franken pro Einwohner.

(Zürcher Unterländer)