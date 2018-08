«Alles, was in der Wunderkammer passiert, ist experimentell und kreativ»

24 Meter Länge, 2 Stockwerke, 13 Holzrahmen – der Holzpavillon auf dem Areal Wunderkammer im Glattpark ist gerichtet. Acht Wochen hat der Verein Wunderkammer mit vielen Freiwilligen und unterstützungsfreudigen Baufirmen daran gearbeitet. Nun steht das Holzgerüst, das allerdings vorerst erst eine «Skulptur» sei, wie Vesna Tomse sagt. Der Bau der Fassade, der Wände und des Bodens steht noch bevor. Dafür sind interessierte Helfer willkommen, die sich am Werken und Bauen beteiligen möchten. Ist der Pavillon fertiggestellt, soll er Raum bieten für bildende Künste. Ob Atelier, Ausstellungsfläche, Proberaum oder Forschungslabor – die Vereinspräsidentin der Wunderkammer und Stadtsoziologin ist offen für kreative Ideen.

«Bei uns lernt man ein nachhaltiges Haus zu bauen»

Tomse ist allerdings keineswegs in Eile, den Bau fertigzustellen. Wie bei allen Projekten der Wunderkammer ist der Weg, der Prozess das Ziel. «Ich wünsche mir, dass möglichst viele Leute vom Bau dieses Pavillons lernen und profitieren können», sagt Tomse. So fragt sie einerseits Dachdeckerlehrlinge an, ob sie ihre Fähigkeiten am Holzkonstrukt erproben möchten. Andererseits plant sie Bauworkshops, an denen sich alle Interessierten unter der Leitung von qualifizierten Handwerkern beteiligen können. «Bei uns lernt man ein nachhaltiges Haus zu bauen», sagt Tomse.

Raus aus der Sackgasse – rein in die Wunderkammer

Der Gedanke der Nachhaltigkeit liegt Tomse besonders am Herzen. «Wir sind in einer Sackgasse gelandet; so kann es auf unserer Welt eindeutig nicht weitergehen. Was wir brauchen, sind kreative neue Lösungen.» So wird der Pavillon ausschlisslich aus rezykliertem oder naturbelassenem Material gebaut. Dies fängt schon an beim Holzkonstrukt: Es diente als Kunstobjekt bei der letztjährigen Badenfahrt und hätte danach keine Verwendung mehr gefunden. Mit zahlreichen Sattelschleppern, die ein befreundeter Elektrounternehmer sponserte, konnte Tomse den Pavillon nach Opfikon transportieren. Zudem soll der Holzbau als Schauobjekt dienen für neue, nachhaltige Techniken.

Die Genossenschaft «sinndrinn» aus Glattbrugg fragte schon an, ob sie ein neuartiges Solarpanelmodell auf dem Dach anbringen könne. Dieses hat eine Unterkonstruktion aus Holz anstelle aus Alumininium – dadurch kann graue Energie vermieden werden. «Alles, was in der Wunderkammer passiert, ist experimentell, hat Pioniercharakter», sagt Tomse. «Wir probieren Nischenansätze aus, wie beispielsweise das neue Solarpanel oder eine Isolation aus Lehm und Stroh. So lernen die Leute diese Techniken kennen und replizieren sie hoffentlich anderswo.»

Ein weiteres Ponierprojekt ist im Zauberwald, dem Park des Areals, geplant. Eine gängie Parkanlage sei erfahrungsgemäss sehr teuer und auf Schädlingsbekämpfungsmittel angewiesen. Tomse plant deshalb, die Landschaft nach den Grundsätzen der Permakultur zu gestalten. Eine Permakultur ist ein Ökosystem, das ohne Pestizide oder Herbizide auskommt. Stattdessen werden die Pflanzen so positioniert und ausgewählt, dass sie sich gegenseitig unterstützen.

«So können wir gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen», sagt Tomse. «Wir erhalten einen wunderschönen öffentlichen Park. Dieser dient uns auch als Forschungsobjekt, an dem wir die theoretischen Ansätze der Permakultur anwenden können.» Schliesslich soll der Park ebenfalls im Rahmen von Workshops gebaut werden; so könne das gärtnerische Wissen weitergegeben werden und die Helfer können ihre eigenen Ideen einbringen.

Auch Kreative brauchen eine Finanzierung

Bei so viel kreativen Ideen fehlt nur noch eins: das nötige Geld. «In diesem Areal steckt meine Altersvorsorge», sagt Tomse. Die Stadt Zürich unterstützt sie zwar mit einem grossen Stück Land, Opfikon und Zürich mit einer kleinen Anschubsfinanzierung. Ohne ihre persönlichen Investitionen und das gesponserte Material von Baufirmen, wären die Projekte der Wunderkammer jedoch nie so weit gediehen. «Wir benötigen eine gesicherte Finanzierung», sagt Tomse. «Obschon wir typische Aufgaben der öffentlichen Hand übernehmen wie Kultur und Gemeinwesenarbeit, bekommen wir kaum Unterstützung.» Auch sei es schwierig, die Anwohner des Glattparkquartiers zu erreichen. Tomse zeigt sich dennoch zuversichtlich: «Es ist alles eine Frage der Zeit.» (Zürcher Unterländer)